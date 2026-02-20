Если сокращение стада станет массовым, дефицит продуктов в Винницкой области может проявиться уже после стабилизации рынка.

Дефицит продуктов в Винницкой области может обостриться на фоне стремительного падения закупочных цен на сырое молоко, передает Politeka.

С начала февраля большинство переработчиков снизило ставки до 14 грн за килограмм без НДС, а аналитики допускают проседание до 12 или даже 10–11 грн.

Еще два года назад производители получали 20–23 грн. Теперь многие хозяйства работают ниже точки безубыточности. Сложнее всего малым фермам, у которых нет финансовой «подушки» и вынуждены сокращать поголовье.

Гендиректор Ассоциации производителей молока Анна Лавренюк заявила, что нынешний уровень является критическим для небольших и средних предприятий. Если рынок не подаст положительных сигналов весной, часть владельцев откажется от заготовки кормов и сдаст коров на мясо.

Фермеры указывают и на сопутствующие расходы. Новые требования содержания животных увеличивают инвестиции. Дорогая электроэнергия и генераторы при атаке добавляют затрат. Кредиты остаются малодоступными. Племенная корова стоит до 4 тысяч евро, а окупаемость при нынешних ставках вызывает сомнение.

Директор хозяйства «Победа» Дмитрий Соломаха объясняет: себестоимость его компании превышает 15 грн за килограмм. Основные статьи – корма, зарплаты, горючее, обслуживание техники. При цене 14 грн предприятие ежедневно фиксирует убытки и уже готовит часть стада к выбраковке.

Представители переработки подчеркивают, что ориентируются на глобальные тенденции. После удешевления масла и сухого молока на биржах сырье также реагирует с временным лагом. В ЕС спотовые показатели опускались до уровней, эквивалентных менее 9 грн по украинскому базису.

Исполнительный директор Союза молочных предприятий Арсен Дидур считает, что 12 грн. возможны сезонно, а выживут те, кто повысит эффективность или объединит производство с переработкой. Мировой тренд – укрупнение бизнеса и концентрация ресурсов.

Эксперты предупреждают: если сокращение стада станет массовым, дефицит продуктов в Винницкой области может проявиться уже после стабилизации рынка, когда предложение резко уменьшится. Восстановление отрасли в этом случае будет продолжаться годами.

