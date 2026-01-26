Новый график поездов в Черкасской области появился из-за ситуации с безопасностью и усложнения движения на фастовском участке.

Новый график поездов в Черкасской области был введен для ряда пригородных маршрутов, курсирующих через Золотоношу, в связи с оперативными изменениями в организации железнодорожного движения, сообщает Politeka.

О новом расписании движения поездов в Черкасской области проинформировали в пресс-службе Золотоношского городского совета, ссылаясь на решение "Укрзализныци".

Соответствующее решение было принято с учетом текущей обстановки безопасности. В сообщении говорится, что корректировка расписания является вынужденным шагом.

Изменения коснулись нескольких пригородных складов, обеспечивающих сообщение между Гребенкой, Черкассами, Золотоношей, станцией Шевченко и Христиновкой.

В частности, №6091 с сообщением Гребенка – Черкассы начал прибывать в 05:36, а обратный рейс из Черкасс отправляется в 06:33. №6092 в направлении Черкассы - Гребенка прибывает в 09:05, тогда как в Гребенку он следует с прибытием в 10:43.

Также изменено время курсирования №6093 Гребенка - Черкассы с прибытием в 15:53 ​​и отправлением из Черкасс в 16:47, а №6094 Черкассы - Гребенка теперь прибывает в 17:57 и дальше направляется в конечную станцию ​​с прибытием в 19:30.

Отдельные корректировки касаются вечерних рейсов, курсирующих в пятницу, субботу и воскресенье. В эти дни №6095 с сообщением Гребенка - Золотоноша прибывает в 21:45, №6358 Христиновка - Золотоноша прибывает в 22:00.

№6099 Золотоноша – станция Шевченко прибывает в 22:25, а №6096 Золотоноша – Гребенка прибывает в 22:35.

В Золотоношском городском совете обращают внимание, что новый график движения поездов в Черкасской области может влиять на стыковку с другими видами транспорта, поэтому пассажирам рекомендуют заранее уточнять время отправления и прибытия.

