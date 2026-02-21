У Пенсійному фонді України поінформували, що у 2026 році переглянуто ключові стандарти виплати грошової допомоги для ВПО в Черкаській області.

Грошова допомога для ВПО в Черкаській області тепер надаватиметься за новими умовами, які було впроваджено у 2026 році, повідомляє Politeka.net.

Про це повідомили у Пенсійному фонді України (ПФУ).

У Пенсійному фонді України поінформували, що у 2026 році переглянуто ключові державні соціальні стандарти. Зокрема, оновлено розмір прожиткового мінімуму. Для осіб, які втратили працездатність, він визначений на рівні 2 595 гривень на місяць. Саме цей показник слугує базою для розрахунку низки соціальних виплат і видів державної підтримки.

Зміни торкнулися й порядку надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. Відтепер продовження виплат відбуватиметься з урахуванням оновлених критеріїв оцінки доходів родини.

Зокрема, у Черкаській області грошову допомогу для ВПО продовжуватимуть на шість місяців, якщо середньомісячний сукупний дохід у розрахунку на одного члена сім’ї не перевищує чотири прожиткові мінімуми для осіб, які втратили працездатність.

Отже, граничний рівень доходу, що дає право на отримання допомоги, наразі становить 10 380 гривень на одну особу (2 595 грн × 4). У разі перевищення цього показника виплати на наступний період не призначаються.

Оновлення соціальних стандартів покликане привести розміри допомог у відповідність до економічних умов та забезпечити більш адресну підтримку тим родинам переселенців, які її справді потребують.

У ПФУ зауважують, що якщо раніше ВПО або їхні сім'ї не змогли оформити допомогу, оскільки граничний дохід був вищим допустимого рівня, то зараз вони можуть повторно подавати заявки на призначення виплат.

