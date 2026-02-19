Облэнерго объявило дополнительные графики отключения света на 20 февраля 2026 года для некоторых населенных пунктов Харьковской области.

Энергетики предупреждают о новых локальных графиках отключения света в Харьковской области на пятницу, 20 февраля 2026 года, пишет Politeka.

Кроме стибилизационных обесточений, в некоторых населенных пунктах будут действовать дополнительные ограничения на электроснабжение, связанные с проведением плановых работ в электросетях.

В частности, 20 февраля дополнительные графики отключения света будут применяться в пределах Люботинского городского территориального общества в Харьковской области. По данным облэнерго, там плановые обесточения будут проходить с 9:00 до 17:00 в городе Люботин для домов по следующим адресам:

ул. Караванская, 44, 46, 50/27, 51, 51/2, 55, 55/2, 59, 61, 63, 65, 65А, 67, 69, 70, 70А, 71, 73, 75, 77, 79, 89 87, 91, 91А;

Екатерины Билокур, 4;

Одесская, 2/89, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18;

Майская, 45/1;

Юрия Бардакова, 40;

Анатолия Абросимова, 24;

въезд Зои Космодемьянской, 6/42.

Также 20 февраля 2026 дополнительные графики отключения света в Харьковской области коснутся Высочанского поселкового территориального общества, сообщает Politeka. Ориентировочно с 9:00 до 16:00 без электроэнергии останутся жители поселка Бабаи, а также сел Ржавец и Уютное.

О других ограничениях электроснабжения в регионе на пятницу облэнерго может объявить позже, поэтому следите за сообщениями на страницах своего территориального общества.

