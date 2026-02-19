Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области на 20 февраля вводятся в связи с проведением технического обслуживания.

Графики отключения света в Сумской области на 20 февраля охватят только отдельные населенные пункты региона из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Об этом предупредили в пресс-службе «Сумиобленерго».

Графики плановых отключений электроэнергии в Сумской области на 20 февраля вводятся в связи с проведением технического обслуживания оборудования, обновления и модернизации электросетей. Также энергетики будут выполнять комплекс работ по повышению стабильности и надежности функционирования энергосистемы в населенных пунктах региона.

С 9:00 до 15:00 обесточивание запланировано в городе Лебедын. В то же время, ограничения будут касаться не всего города, а только домов, расположенных на определенной улице:

Мыколы Хвыльового — № 1–4, 6–29, 31–47, 49, 51

Кулычанська — № 3–8, 10–14, 17–20, 22, 26, 32, 34

Мыхайливська — № 6

В частности, с 9.00 до 15.00 временные отключения состоятся в населенном пункте Краснопилля. Ограничения будут иметь локальный характер и коснутся только определенных адресов:

Паркова — № 28А, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 40А, 42, 44, 46, 47А, 48, 49, 50, 51А, 52, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 57А, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 69А, 71, 75, 77, 472А

пров. Парковый — № 2, 4, 6

Савоненко — № 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 16, 18, 20

Грабовського — № 1, 2, 3, 8, 10, 12, 14, 14А, 14Б, 16, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 41, 43, 45

Перемогы — № 49

Отдельные графики будут действовать в Глухове - с 9:00 до 15:00. Здесь временные отключения охватят только отдельные улицы, где будут проводиться необходимые технические работы:

Путывльськый — № 1–22, 24, 26, 28

Путывльська — № 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76–94, 119

С 9:00 до 16:00 без электроснабжения останется часть домов в городе Охтырка. Свет будет отсутствовать по конкретным адресам:

Петропавливська — № 36, 36А, 37–63, 114–117, 119, 121, 123, 125, 127, 129, 131, 133, 135, 137, 139, 141, 143, 145, 147, 149, 151, 152А, 153, 155, 157, 157А

Полтавська — № 89, 91, 93, 95, 97–113, 119–125, 148А

Мыру — № 1–15, 17–28, 30–52, 54, 56, 58, 60, 62, 64

пров. Березовый — № 11, 13, 13А

пров. Веселковый — № 1, 3, 4

пров. Лебедынськый — № 9–30, 30А, 32–39, 41–49, 51–53, 56–59, 61, 63, 67, 69, 71, 73, 75, 77, 79

пров. Ликарняный — № 1, 3, 5, 7, 9, 11

Лугова — № 1–10, 26–46

Молодижна — № 1–4, 6–9, 11, 13, 15, 17

пров. Молодижный — № 1–5, 7–13, 15

пров. Народный — № 1, 1А, 2

Пырогова — № 72

Актуальную и подробную информацию о графиках отключений электроэнергии жителям рекомендуют проверять на официальном сайте «Сумиобленерго» в разделе «Отключение», а также в чат-ботах компании Viber и Telegram.

