Жители Харькова могут планировать свою неделю заранее, ведь им предоставили прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Харькове показывает переменную облачность и вероятность кратковременных осадков, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Харькове был опубликован на сайте sinoptik.ua.

13 февраля, небо над городом будет затянуто облаками в течение всего дня, солнце будет только изредка. Температура будет колебаться от +3° ночью до +4° вечером.

Осадков не прогнозируют, атмосферное давление будет составлять 734-737 мм, а влажность воздуха будет держаться на высоком уровне 82-98%.

14 февраля синоптики предполагают преимущественно облачное небо. Утром и днем ​​ожидается сильный дождь, который будет постепенно стихать ближе к вечеру. Температура воздуха будет колебаться от +2° ночью до +4° днем.

15 февраля будет снова облачно с мелким дождем в вечернее время. Температура днем ​​достигнет +5°, ночью опустится до +1°. Ветер ожидается скоростью 2-6,7 м/с, влажность 66-94%.

16 февраля облачность будет оставаться высокой. Ночью ожидается небольшой дождь, днем ​​осадки практически прекратятся. Температура воздуха будет колебаться от -5° до +5°.

17 февраля, прогноз погоды на неделю с 13 по 19 февраля в Харькове предполагается преимущественно облачное небо без осадков. Температура ночью составит 8°, днем ​​поднимется до 0°, ветер ожидается 3–3,9 м/с.

18 февраля ожидается пасмурная атмосфера. Почти весь день пройдет без осадков, лишь ближе к вечеру возможен мелкий снег. Температура будет колебаться от -8° ночью до -2° днем, ветер 3,3-4,2 м/с.

19 февраля, небо будет облачным до самого вечера, осадков не прогнозируется. Температура днем ​​достигнет -1°, ночью опустится до -8°.

