Мешканці Харкова можуть планувати свій тиждень заздалегідь, адже їм надали прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого.

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого в Харкові показує мінливу хмарність і ймовірність короткочасних опадів, повідомляє Politeka.

Прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого в Харкові опублікували на сайті sinoptik.ua.

13 лютого, небо над містом буде затягнуте хмарами протягом усього дня, сонце з’являтиметься лише зрідка. Температура коливатиметься від +3° вночі до +4° ввечері.

Опадів не прогнозують, атмосферний тиск становитиме 734–737 мм, а вологість повітря триматиметься на високому рівні 82–98%.

14 лютого, синоптики передбачають переважно хмарне небо. Вранці та вдень очікується сильний дощ, який поступово стихатиме ближче до вечора. Температура повітря коливатиметься від +2° вночі до +4° вдень.

15 лютого буде знову хмарно з дрібним дощем у вечірній час. Температура вдень досягне +5°, вночі опуститься до +1°. Вітер очікується швидкістю 2–6,7 м/с, вологість 66–94%.

16 лютого хмарність залишатиметься високою. Уночі очікується невеликий дощ, вдень опади практично припиняться. Температура повітря коливатиметься від -5° до +5°.

17 лютого, прогноз погоди на тиждень з 13 по 19 лютого в Харкові передбачає переважно хмарне небо без опадів. Температура вночі складе -8°, вдень підніметься до 0°, вітер очікується 3–3,9 м/с.

18 лютого очікується похмура атмосфера. Майже весь день пройде без опадів, лише ближче до вечора можливий дрібний сніг. Температура коливатиметься від -8° вночі до -2° вдень, вітер 3,3–4,2 м/с.

19 лютого, небо буде хмарним до самого вечора, опадів не прогнозують. Температура вдень досягне -1°, вночі опуститься до -8°.

