Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Львівській області, необхідно стати на облік.

Безкоштовне житло для ВПО в Львівській області доступне переселенцям, які потребують тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

Заявки оформлюють через державний портал «Дія» або у місцевих органах самоврядування. Помешкання надають із фонду, сформованого органами влади, на строк до 12 місяців із можливістю продовження у разі відсутності альтернативи.

Розподіл відбувається за бальною системою. При оцінці враховують соціальні умови, склад родини та рівень потреби. Першочергово розселяють багатодітні сім’ї, родини з дітьми, вагітних жінок, людей з інвалідністю та літніх громадян, чиї оселі були пошкоджені або зруйновані. Мінімальна норма площі становить шість квадратних метрів на кожного мешканця.

Щоб оформити безкоштовне житло для ВПО в Львівській області, необхідно стати на облік у ЦНАПі, виконавчих органах громади або районній адміністрації. Заявнику присвоюють унікальний номер для подальшого розгляду. Потрібні документи включають паспорти, довідку переселенця, ідентифікаційний код, підтвердження родинних зв’язків та документи щодо пільгового статусу. Факт втрати житла підтверджується заявою членів домогосподарства.

Відмову можуть надати лише у разі неповного пакета документів або подання недостовірних відомостей. Таке рішення дозволяється оскаржити у судовому порядку. Переселенцям без пріоритетного статусу радять користуватися державним сервісом «Прихисток», контакт-центрами громад або перевіреними волонтерськими платформами. Там пропозиції житла проходять додаткову перевірку та оновлюються в режимі реального часу.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Львівській області: цінники на базові товари різко змінилися.

Також Politeka повідомляла, Подорожчання проїзду в Ужгороді: як містяни реагують на нові тарифи.