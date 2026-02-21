Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черкасской области расширяет доступ к современной диагностике.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черкасской области позволяет финансировать профилактические медицинские обследования для людей постарше, сообщает Politeka.

Программа включает диагностику сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета второго типа и психических расстройств, что помогает выявлять риски на ранних этапах.

Инициатива реализована в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+». Граждане от 40 лет получают персональные приглашения через приложение "Действие" на 30-й день после дня рождения.

После подтверждения участия на «Дія.Картку» засчитывают 2000 гривен, которые можно использовать исключительно для скрининговых процедур в медицинских учреждениях, отвечающих стандартам Минздрава и НСЗУ. Пенсионеры, не пользующиеся цифровыми сервисами, могут оформить помощь через банки или центры предоставления административных услуг. Перечень заведений будет обнародован в ближайшее время.

Бюджет программы на 2026 составляет 10 миллиардов гривен. Министерство здравоохранения и НСЗУ контролируют качество услуг и своевременное начисление средств.

Также стоит отметить, что денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Черкасской области расширяет доступ к современной диагностике, позволяет выявлять риски вовремя и поддерживает активный образ жизни. Специалисты советуют ознакомиться с перечнем процедур, подготовить необходимые документы и заранее планировать обследование.

Новым участникам программы рекомендуют обращаться в местные центры социальных услуг для консультаций по оформлению и доступным процедурам.

