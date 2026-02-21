Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Черкаській області розширює доступ до сучасної діагностики.

Грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Черкаській області дозволяє фінансувати профілактичні медичні обстеження для людей старшого віку, повідомляє Politeka.

Програма охоплює діагностику серцево-судинних захворювань, цукрового діабету другого типу та психічних розладів, що допомагає виявляти ризики на ранніх етапах.

Ініціативу реалізовано в межах державного проєкту «Скринінг здоров’я 40+». Громадяни від 40 років отримують персональні запрошення через застосунок «Дія» на 30-й день після дня народження.

Після підтвердження участі на «Дія.Картку» зараховують 2000 гривень, які можна використати виключно для скринінгових процедур у медичних закладах, що відповідають стандартам МОЗ та НСЗУ. Пенсіонери, які не користуються цифровими сервісами, можуть оформити допомогу через банки або центри надання адміністративних послуг. Перелік закладів буде оприлюднено найближчим часом.

Бюджет програми на 2026 рік складає 10 мільярдів гривень. Міністерство охорони здоров’я та НСЗУ контролюють якість послуг і своєчасне нарахування коштів.

Також варто зауважити, що грошова допомога на перевірку здоров'я для пенсіонерів в Черкаській області розширює доступ до сучасної діагностики, дозволяє виявляти ризики вчасно та підтримує активний спосіб життя. Фахівці радять ознайомитися з переліком процедур, підготувати необхідні документи та планувати обстеження заздалегідь.

Новим учасникам програми рекомендують звертатися до місцевих центрів соціальних послуг для консультацій щодо оформлення та доступних процедур.

