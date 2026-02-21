Подорожание продуктов в Полтавской области оказало большое влияние на потребительскую корзину в феврале 2026 года, сообщает Politeka.

Бакалейные товары демонстрируют разную динамику. Гречка (1 кг) подорожала до 49,85 грн. в среднем, что на 2 грн. больше по сравнению с январем. Цены колеблются от 41,90 грн у Auchan до 61,70 грн в Megamarket. Metro и Novus предлагают продукт по 47,90–47,89 грн, отражая разные закупочные стратегии сетей.

Молочная группа товаров также повысила стоимость. Сыр жесткий Звени Гора голландский 45% за месяц прибавил 38,85 грн и сейчас стоит 602,15 грн за килограмм. Megamarket предлагает его по 637,50 грн., а Metro – по 566,80 грн. Сметана Простонаше 20% (340 г) выросла с 60,67 грн до 67,70 грн, что демонстрирует стабильную тенденцию к удорожанию.

Мясная продукция показывает неоднородную динамику. Свинина ошейок потеряла в стоимости 2,32 грн., средняя цена составила 317,32 грн. за килограмм. Цены в сетях колеблются: Auchan – 319,90 грн., Megamarket – 309 грн., Metro – 321,36 грн., Novus – 319 грн.

Аналитики отмечают, что удорожание продуктов в Полтавской области обусловлено комплексом факторов: увеличением стоимости сырья, транспортных расходов и энергоресурсов. Также влияние оказывает сезонное изменение предложения на внутреннем рынке.

Потребителям рекомендуют сравнивать цены в разных торговых сетях, обращать внимание на акционные предложения и локальные рынки. Это позволяет планировать бюджет и минимизировать издержки на продукты первой необходимости.

В будущем ожидается стабилизация цен на крупы и мясо, однако молочная продукция продолжает демонстрировать колебания из-за высоких затрат на переработку и логистику.

Источник

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Полтавской области: что сильно выросло в цене.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: что необходимо для получения.