Подорожчання продуктів в Полтавській області відчутно вплинуло на споживчий кошик у лютому 2026 року, повідомляє Politeka.

Бакалійні товари демонструють різну динаміку. Гречка (1 кг) подорожчала до 49,85 грн у середньому, що на 2 грн більше порівняно з січнем. Ціни коливаються від 41,90 грн в Auchan до 61,70 грн у Megamarket. Metro та Novus пропонують продукт по 47,90–47,89 грн, відображаючи різні закупівельні стратегії мереж.

Молочна група товарів також підвищила вартість. Сир твердий Звени Гора голандський 45% за місяць додав 38,85 грн і нині коштує 602,15 грн за кілограм. Megamarket пропонує його по 637,50 грн, а Metro – по 566,80 грн. Сметана Простонаше 20% (340 г) зросла з 60,67 грн до 67,70 грн, що демонструє стабільну тенденцію до подорожчання.

М’ясна продукція показує неоднорідну динаміку. Свинина ошийок втратила у вартості 2,32 грн, середня ціна склала 317,32 грн за кілограм. Ціни у мережах коливаються: Auchan – 319,90 грн, Megamarket – 309 грн, Metro – 321,36 грн, Novus – 319 грн.

Аналітики відзначають, що подорожчання продуктів в Полтавській області зумовлене комплексом факторів: збільшенням вартості сировини, транспортних витрат і енергоресурсів. Також вплив має сезонна зміна пропозиції на внутрішньому ринку.

Споживачам рекомендують порівнювати ціни у різних торговельних мережах, звертати увагу на акційні пропозиції та локальні ринки. Це дозволяє планувати бюджет і мінімізувати витрати на продукти першої необхідності.

У майбутньому очікується стабілізація цін на крупи та м’ясо, однак молочна продукція й далі може демонструвати коливання через високі витрати на переробку та логістику.

