Подорожание проезда в Полтаве вступило в силу 29 декабря 2025 года, сообщает Politeka.

Цена билета в частных маршрутках поднялась с 10 до 15 гривен. Перевозчики отмечают, что держали старый тариф в течение трех лет, но рост расходов на горючее, смазочные материалы и автозапчасти сделал его убыточным.

Новые таблички с текущей стоимостью уже установили в автобусах. Для многих пассажиров повышение стало неожиданным.

Перед изменением тарифа 19 декабря состоялась встреча перевозчиков с представителями городских властей. Специалисты объяснили, что фактические затраты на содержание транспорта превышают доход по старой цене, и дальше поддерживать ее невозможно.

Кроме горючего и смазочных материалов, подорожали шины, аккумуляторы и другие детали. Выросли также расходы на зарплаты водителей и страховые взносы. Из-за нехватки финансирования большинство автобусов нуждаются в капитальном или текущем ремонте, но полностью восстановить парк пока нет возможности.

Коммунальный транспорт продолжает работать по неизменным тарифам: 12 гривен в муниципальных автобусах и 10 в троллейбусах. Оплата через «е-билет» дешевле — 9 грн в троллейбусах и 13 грн в частных маршрутках с возможностью производить неограниченное количество пересадок в течение 35 минут.

Для сравнения, во Львове билеты стоят 17–25 грн, в Чернигове – 12–17 грн, Черкассах – 16–20 грн, Днепре – 20 грн, а в Виннице – 12–15 грн.

Специалисты отмечают, что удорожание проезда в Полтаве связано с экономическими факторами и необходимостью поддержки стабильного функционирования транспортной системы. Жителям советуют заранее планировать расходы и следить за сообщениями перевозчиков во избежание неприятных сюрпризов.

