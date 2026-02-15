Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожской области на неделю с 16 по 22 февраля.

Графики отключения света в Запорожье на неделю с 16 по 22 февраля охватят десятки улиц города из-за плановых работ, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

Проведут масштабные плановые и профилактические работы на электросетях в Запорожской области. Поэтому энергетики подготовили графики временных отключений электроэнергии, которые вводятся на неделю с 16 по 22 февраля.

16.02.2026 в городе запланированы временные отключения электроэнергии с 08:00 до 17:00 по указанным адресам:

Будынок видпочынку: 1–27, 2–18, 32, 33

Васыльєва: 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Заповидна: 17-19

Культурна: 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 69

Леонида Каденюка (Чкалова): 10, 14, 3а, 3б, 4, 6, 8

Лисныцтво: 1–9, 2–12, 14

Механічна: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове мистечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59

Овочивныцтва: 1-30

Садова: 51

Святоволодымыривська (Калинина): 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

Сич: 3

Степова: 21, 23, 25, 27, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 60

Столярна: 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39

Тополына: 15, 16

17.02.2026 из-за проведения плановых работ электроснабжение будет отсутствовать с 08:00 до 17:00 на отдельных улицах:

Будынок видпочынку: 1–27, 2–18, 32, 33

Заповидна: 17-19

Лисныцтво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Овочивныцтва: 1-30

Сич: 3

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

