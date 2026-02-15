Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла у Запоріжжі та області на тиждень з 16 по 22 лютого.

Графіки відключення світла у Запоріжжі на тиждень з 16 по 22 лютого охоплять десятки вулиць міста через планові роботи, повідомляє Politeka.net.

Інформацію надали в «Запоріжжяобленерго».

Проведуть масштабні планові й профілактичні роботи на електромережах в Запоріжжі та області. Через це енергетики підготували графіки тимчасових відключень електроенергії, які вводяться на тиждень з 16 по 22 лютого.

16.02.2026 в місті заплановані тимчасові відключення електроенергії з 08:00 до 17:00 за вказаними адресами:

Будинок відпочинку: 1–27, 2–18, 32, 33

Васильєва: 19, 21, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 42

Заповідна: 17-19

Культурна: 42, 42а, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 64а, 65, 66, 67, 69

Леоніда Каденюка (Чкалова): 10, 14, 3а, 3б, 4, 6, 8

Лісництво: 1–9, 2–12, 14

Механічна: 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 40

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Наукове містечко: 19/нов№66, 2, 20/нов№64, 25/нов№62, 21, 22/нов№70, 27, 28/нов№38, 29/нов№60, 26, 32, 46, 48/нов№44, 49, 52(Котельня), 66, 30/нов№56, 33/нов№54, 53, 59

Овочівництва: 1-30

Садова: 51

Святоволодимирівська (Калініна): 35, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 48а, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 59

Січ: 3

Степова: 21, 23, 25, 27, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 54, 60

Столярна: 28, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 39

Тополіна: 15, 16

17.02.2026 через проведення планових робіт електропостачання буде відсутнє з 08:00 до 17:00 на окремих вулицях:

Будинок відпочинку: 1–27, 2–18, 32, 33

Заповідна: 17-19

Лісництво: 1–9, 2–12, 14

Набережна: 1–11, 2–10, 14, 45, 189

Овочівництва: 1-30

Січ: 3

Енергетики рекомендують заздалегідь перевіряти актуальні графіки відключення світла в Запоріжжі, планувати свій час з урахуванням можливих перерв в електропостачанні.

