Повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области официально заработало с января 2026 года, сообщает Politeka.

Обновление включает сферу централизованного водоснабжения и водоотвода для территориальных общин региона.

Как уточняет КП "Облводоканал" Запорожского областного совета, с начала года потребители получают счета с новыми суммами за воду и стоки. Решение принято на основании распоряжения областной военной администрации от 24 декабря 2025 №1306.

Для хозяйствующих субъектов тариф установлен на уровне 24,44 гривны за кубометр без учета НДС и 29,33 гривны с налогом. Эти цены используются только к коммерческому сектору.

Население, не осуществляющее предпринимательскую деятельность, платит 45,54 грн без НДС или 54,65 грн с налогом за водоснабжение. Услуги водоотвода для этой категории стоят 44,74 грн без НДС и 53,69 грн с учетом налога.

Отдельно отмечается, что город Запорожье не входит в зону обслуживания этого предприятия, поскольку КП «Облводоканал» работает только с другими общинами области.

Эксперты отмечают, что повышение тарифов на коммунальные услуги в Запорожской области обусловлено ростом затрат на электроэнергию, техническое обслуживание оборудования и покупку необходимых материалов для стабильной работы сетей.

Жителям рекомендуют внимательно проверять начисления, планировать ежемесячные расходы и отслеживать официальные уведомления. Своевременная оплата, по словам специалистов, поддерживает непрерывную подачу воды и надежную работу систем в общинах региона.

