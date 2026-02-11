В 2026 году действует отдельная система пенсионных доплат в Запорожье для части украинских пенсионеров.

В 2026 году действует отдельная система пенсионных доплат для пенсионеров в Запорожье, прибавку могут получить только некоторые украинцы, пишет Politeka.net.

Выплаты предусмотрены законодательством Украины.

В 2026 году действует отдельная система пенсионных доплат для украинцев, чей вклад в государство признан особенным. Ее регулирует закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".

Размер доплаты для пенсионеров в Запорожье в 2026 году составляет от 23% до 40% прожиточного минимума, что составляет примерно от 596 гривен до 1 038 гривен ежемесячно. К тому же такие надбавки начисляют сверх основной пенсии и не зависят от стажа или размера зарплаты.

Таким образом, право на нее в настоящее время имеют:

Герои Украины;

астронавты;

победители Олимпийских и Паралимпийских игр;

лица со званиями "народный" или "почетный";

а также многодетные родители, воспитавшие пятерых и более детей.

Обновленное законодательство окончательно разорвало связь с советской системой знаков отличия. Ордена, медали и другие награды периода СССР больше не признаются основанием для назначения новых пенсионных надбавок. Если соответствующая доплата не была оформлена раньше, воспользоваться советскими заслугами для ее получения уже невозможно.

В то же время, государство обновило перечень современных оснований для социальной поддержки. В частности, его расширили за счет участников борьбы за независимость в ХХ веке, подвергшихся политическим репрессиям и были официально реабилитированы. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.

Вместе с тем, закон четко очерчивает круг лиц, не имеющих права на такие доплаты. В него входят народные депутаты Украины и депутаты местных советов четырех созывов.

