В 2026 году действует отдельная система пенсионных доплат для пенсионеров в Запорожье, прибавку могут получить только некоторые украинцы, пишет Politeka.net.
Выплаты предусмотрены законодательством Украины.
В 2026 году действует отдельная система пенсионных доплат для украинцев, чей вклад в государство признан особенным. Ее регулирует закон "О пенсиях за особые заслуги перед Украиной".
Размер доплаты для пенсионеров в Запорожье в 2026 году составляет от 23% до 40% прожиточного минимума, что составляет примерно от 596 гривен до 1 038 гривен ежемесячно. К тому же такие надбавки начисляют сверх основной пенсии и не зависят от стажа или размера зарплаты.
Таким образом, право на нее в настоящее время имеют:
- Герои Украины;
- астронавты;
- победители Олимпийских и Паралимпийских игр;
- лица со званиями "народный" или "почетный";
- а также многодетные родители, воспитавшие пятерых и более детей.
Обновленное законодательство окончательно разорвало связь с советской системой знаков отличия. Ордена, медали и другие награды периода СССР больше не признаются основанием для назначения новых пенсионных надбавок. Если соответствующая доплата не была оформлена раньше, воспользоваться советскими заслугами для ее получения уже невозможно.
В то же время, государство обновило перечень современных оснований для социальной поддержки. В частности, его расширили за счет участников борьбы за независимость в ХХ веке, подвергшихся политическим репрессиям и были официально реабилитированы. Об этом сообщили в Пенсионном фонде Украины.
Вместе с тем, закон четко очерчивает круг лиц, не имеющих права на такие доплаты. В него входят народные депутаты Украины и депутаты местных советов четырех созывов.
