В целях повышения надежности электроснабжения вводятся графики отключения света в Киевской области на неделю с 16 по 22 февраля.

Графики отключения света в Киевской области на неделю с 16 по 22 февраля будут действовать в части населённых пунктов, сообщает Politeka.net.

О временных ограничениях предупредили несколько территориальных общин региона со ссылкой на «Київські регіональні електромережі».

В целях повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Київські регіональні електромережі» будут проводить профилактические работы в пределах города Переяслав. 17.02.2026 вводятся дополнительные обесточивания с 8.30 до 14.30. Свет будут выключаться по адресам:

Лытовська — 28, 32;

Монастырська — 2-в, 3, 24, 64;

Ювилейна — 1а, 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 30, 32, 33, 33А, 34, 36, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 50, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 59А, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 68, 70, 72, 78, 80, 82, 84, 86, 88, 89, 90, 92, 97.

17.02.2026 в 08:00 до 18.02.2026 в 19:00 с целью повышения надежности электроснабжения и предупреждения аварий в электрических сетях, «Київські регіональні електромережі» будут проводить профилактические работы в пределах села Гатне на улицах:

ул. Инстытутська — 17В, 17Г, 5463, 5468

ул. Озерна — 83А, 83В;

ул. Украинського козацтва — 23

17.02.2026 в 08:00 до 18.02.2026 в 19:00 обесточения будут продолжаться в следующих населенных пунктах:

Ходосивка улицы:

Хмельныцького Богдана — 9, 100, 11, 17, 17А, 19, 19А, 21, 21А;

Чернеча Гора — 0013, 1, 13, 13А, 14, 15/1, 15-А, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 25, 25-А, 28, 29, 2А, 3, 0106, 0390, 5094, 5151, 5166;

ул. Чорновола — 4А, 4Б, 4В, 4Г, 4Д, 4Е, 4Є, 6А, 6Б, 6В, 6Г, 6Д, 6Е, 6Є, 6Ж, 6З;

Шевченка — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 6А, 7, 8, 9, 10, 11, 11,Г, 11А, 11Б, 11В, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 23, 25, 27, 29, 43А;

Шкильна — 1, 1А, 3, 4, 4А, 5, 6, 8;

Щаслыва — 4, 11, 15;

Ягидна — 3А, 5, 6, 7, 7КН:5010, 10, 11, 12, 13А, 13В, 13-Е, 17, 19, 25, 27, 29, 31, 11-А, 12;

Ясна — 5, 20;

Лисопаркова — 5А;

Паркова алея — 7, 9, 11, 19, 33А, 46;

пров. Вали Котыка — 2, 3, 5, 6, 7;

пров. Лисный — 4, 6, 6А, 7;

пров. Осинний — 2, 3, 4, 4А, 5, 6, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 19, 21;

пров. Остривськый — 1Г, 13;

пров. Островського Мыколы — 1В;

пров. Поштовый — 2, 3, 4/1, 4/2, 5, 6, 7, 8;

Мырного Панаса — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 10А, 11, 13, 14, 15, 16, 23;

Молодижна — 1, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 100, 13, 15, 17, 18, 19, 20, 24, 30, 34, 36;

Набережна — 1, 2, 3, 4, 4А, 5, 5А, 5В, 6, 10А, 11, 12, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 20А, 20Б, 20В, 20Ж, 21, 21А, 22, 221Б, 22Б, 22В, 22Д, 23, 24, 24А, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 34А, 34-А, 36, 37, 38, 3А, 40, 41, 42, 43, 44, 44А, 45, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 58, 59, 60, 61, 63, 64, 65, 67, 69, 71, 73, 75А, 77, 79, 81, 83, 85, 87, 89, 89В, 89Г, 8А, 8Б, 8В, 9, 91, 91А, 93, 95, 99.

с. Кременыще улицы:

Якунина — 4, 10, 11, 12, 12,КВ.3, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 42, 43, 43А, 44, 47, 48, 49, 50, 51, 54, 55, 56, 62, 64, 66, 66-А, 68, 68/А, 70, 72, 72Б, 74, 80, 82, 90, 92, 94, 98, НАВРП.102, 100, 102, 104, 106, 108, 110, 112, 114, 118, 120, 120-А, 122, 124;

пров. Сонячный — 1;

Перемогы — 0317, 5266;

Сиверська — 111, 13, 15, 19, 19А, 21, 21А, 29, 31, 41, 56, 91, 93;

Скифська — 2А, 79;

Сонячна — 3, 10, 11, 13, 15, 18, 19, 24, 28, 32, 33, 36, 39, 46, 48, 51, 54, 57, 57А, 58, 59, 6, 60, 62, 64, 67-А, 69, 70, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 84, 93, 97, 100.

Актуальную информацию об отключении электроэнергии, публикуемых ДТЭК «Киевоблэнерго», можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключение».

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Денежная помощь для пенсионеров в Киевской области: украинцам обещают поддержку, кто в списке получателей.

Также Politeka сообщала, Доплаты для пенсионеров в Киевской области: какие возрастные надбавки предусмотрены в 2026 году.

Как сообщала Politeka, Повышение тарифов на коммунальные услуги в Киевской области: новые цены уже известны.