Безкоштовне житло для ВПО в Київській області пропонують власники помешкань через платформу "Допомагай".

Безкоштовне житло для ВПО в Київській області можна знайти серед оголошень на платформі "Допомагай", де власники публікують пропозиції для людей, які потребують тимчасового прихистку, повідомляє Politeka.

Серед варіантів на платформі є будинок у селі Романків (Обухівський район) на вулиці Лісова. Дане безкоштовне житло для ВПО у Київській області розраховане на двох людей без дітей.

Власник зазначає, що це повністю облаштований та обладнаний 3 кімнатний окремий будинок на садибній ділянці з кухнею, санвузлом, ванною кімнатою та незалежним енергопостачанням.

У будинку є автономне опалення, електрика, вода, газ, каналізація та інтернет, а умовою проживання є догляд і обслуговування садиби з щомісячною доплатою.

В оголошенні повідомляється, що дім розташований у лісовому масиві за 18 км від Києва на Обухівському напрямку, а для зв’язку залишили номер viber +38 050 3117360.

Ще одна пропозиція передбачає проживання у місті Київ на вулиці Парково Сирецька біля м. Дорогожичі. Там на будь який термін надають окрему квартиру для одинокої жінки, яка працює не повний робочий день і може допомагати з доглядом за похилим дідусем віком 68 років.

Також у Києві на вулиці Наталії Ужвій оприлюднено пропозицію безкоштовного житла для ВПО в Київській області для енергійної хазяйновитої жінки.

Там можна жити з дитиною, але потрібно допомагати незрячій людині похилого віку чоловічої статі. Умови проживання передбачають можливість поселення на будь-який термін та розраховані на одну людину.

