Доплаты для пенсионеров в Киевской области увеличились после пересчета за сверхурочный страховой стаж, который автоматически произошел в начале года.

Доплаты для пенсионеров в Киевской области выросли после обновления размера минимальной пенсии с января 2026 года, сообщает Politeka.

Как сообщили на официальном сайте ПФУ, это связано с тем, что базовый показатель используется для расчета ряда надбавок, включая доплаты для пенсионеров в Киевской области за сверхурочный страховой стаж.

Рост минимальной пенсии автоматически повысил сумму доплат для тех пенсионеров, у которых продолжительность страхового стажа превышает установленную законом норму.

Повышение в Киевской области касается женщин со стажем более 30 лет и мужчин старше 35 лет страхового стажа, в том числе лиц со льготным стажем по Списку №1.

За каждый год работы сверх норматива гражданину начисляется 1% от минимальной пенсии, что в 2026 году составляет 25,95 гривны.

На практике это означает, что женщина со стажем 40 лет получает 259,50 грн вместо 236,10 грн в прошлом году, а мужчина с таким же стажем – 128,75 грн вместо 118,05 грн.

Таким образом, ежемесячная надбавка увеличилась на 23,40 грн для женщин и на 10,70 грн для мужчин. Украинцам не нужно подавать отдельные заявления для получения повышенных выплат. Пересчет производится автоматически.

Новый размер набавок применяется уже с месяца, наступающего после завершения трудовой деятельности или в случае начисления пенсии по актуальному прожиточному минимуму.

Кроме того, в 2026 году произошло повышение базовых социальных стандартов и ежегодная индексация пенсий, компенсирующая влияние инфляции и роста потребительских цен.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Новая система оплаты за проезд в Киеве: украинцев ждут перемены, к чему готовиться в январе.

Также Politeka сообщала, Бесплатные продукты для ВПЛ в Киеве: где оказывают поддержку.

Как сообщала Politeka, Денежная помощь для ВПЛ в Киевской области: из-за какой покупки могут прекратить выплаты.