Доплати для пенсіонерів у Київській області збільшилися після перерахунку за понаднормовий страховий стаж, що автоматично відбулося на початку року.

Доплати для пенсіонерів у Київській області зросли після оновлення розміру мінімальної пенсії з січня 2026 року, повідомляє Politeka.

Як проінформували на офіційному сайті ПФУ, це пов’язано з тим, що базовий показник використовується для розрахунку ряду надбавок, включно з доплатами для пенсіонерів у Київській області за понаднормовий страховий стаж.

Зростання мінімальної пенсії автоматично підвищило суму доплат для тих пенсіонерів, у кого тривалість страхового стажу перевищує встановлену законом норму.

Підвищення у Київській області стосується жінок із стажем понад 30 років та чоловіків із понад 35 років страхового стажу, у тому числі осіб із пільговим стажем за Списком №1.

За кожен рік роботи понад норматив громадянину нараховується 1% від мінімальної пенсії, що у 2026 році складає 25,95 гривні.

На практиці це означає, що жінка зі стажем 40 років отримує 259,50 гривні замість 236,10 гривні торік, а чоловік із таким самим стажем – 128,75 гривні замість 118,05 гривні.

Таким чином, щомісячна надбавка збільшилася на 23,40 гривні для жінок і на 10,70 гривень для чоловіків. Українцям не потрібно подавати окремі заяви для отримання підвищених виплат. Перерахунок проводиться автоматично.

Новий розмір набавок застосовується вже з місяця, що настає після завершення трудової діяльності або у випадку нарахування пенсії з актуального прожиткового мінімуму.

Крім того, у 2026 році відбулося підвищення базових соціальних стандартів та щорічна індексація пенсій, яка має компенсувати вплив інфляції та зростання споживчих цін.

