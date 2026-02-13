Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать только на время проведения ярмарок.

В Киеве был обнародован новый график движения транспорта на 14–15 февраля, передает Politeka.

Информацию об этом предоставляет КП «Киевпасстранс» .

Он вводится через проведение продовольственных ярмарок на пяти улицах столицы, сообщает КП «Киевпасстранс».

14 февраля изменения затронут автобусы №№ 2, 6, 44, 49, 87, 95 и 110. 15 февраля – маршруты №№ 31, 110 и 112. Ограничения будут действовать от начала движения до завершения ярмарок.

Причиной изменений является торговая организация на улицах Лисковской, бульваре Амвросия Бучмы, Академика Шалимова, Татарской и Игоря Юхновского. Из-за торговых рядов и скоплений посетителей обеспечить обычное движение автобусов невозможно.

КП «Киевпасстранс» совместно с Департаментом транспортной инфраструктуры КГГА разработали маршруты объезда. Координацию ярмарок осуществляет Департамент промышленности и развития предпринимательства.

Изменения 14 февраля предполагают:

Автобус №2 будет курсировать от ул. Вахтанга Кикабидзе через бульвар Вацлава Гавела без заезда по проспекту Отрадный, ул. Академика Шалимова и ул. Академика Стражеско.

№ 6 – от Дарницкой площади до ул. Милославской без заезда по ул. Лисковскую и Радунскую.

№ 44 – от станции «Березняки» через ул. Радунская до ул. Милославской.

№№ 49 и 95 будут объезжать бульвар Амвросия Бучмы через проспект Павла Тычины и Днепровскую набережную.

№ 87 следует от бульвара Амвросия Бучмы через проспект Павла Тычины и ул. Березняковская.

№ 110 будет двигаться от метро «Площадь Украинских Героев» до ул. Милославской без заезда по ул. Лисковское.

15 февраля изменения коснутся:

№ 31 – от метро «Политехнический институт» через проспект Берестейский и улицы Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольского, Дегтяревскую, Белорусскую, Деревлянскую, Юрия Ильенко, Академика Ромоданова, Загоровскую и Князя Владимира Мономаха до ул. Татарской.

№№ 110 и 112 – от станций метро «Площадь Украинских Героев» и «Лукьяновская» до ул. Радужной через ул. Ивана Микитенко, Сирожупанников и Игоря Юхновского.

Временные изменения окажут влияние на пассажиров в Деснянском, Днепровском, Шевченковском и Подольском районах. Киевские власти советуют проверять маршруты заранее и закладывать дополнительное время для поездок.

Новый график движения транспорта в Киеве будет действовать только на время проведения ярмарок, поэтому пассажирам следует заранее планировать поездки.

