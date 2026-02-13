Новий графік руху транспорту в Києві діятиме лише на час проведення ярмарків.

У Києві оприлюднили новий графік руху транспорту на 14–15 лютого, передає Politeka.

Інформацію про це надає КП «Київпастранс».

Він запроваджується через проведення продовольчих ярмарків на п’яти вулицях столиці, повідомляє КП «Київпастранс».

14 лютого зміни торкнуться автобусів №№ 2, 6, 44, 49, 87, 95 та 110. 15 лютого – маршрутів №№ 31, 110 та 112. Обмеження діятимуть від початку руху до завершення ярмарків.

Причиною змін є організація торгівлі на вулицях Лісківській, бульварі Амвросія Бучми, Академіка Шалімова, Татарській та Ігоря Юхновського. Через торговельні ряди та скупчення відвідувачів забезпечити звичайний рух автобусів неможливо.

КП «Київпастранс» спільно з Департаментом транспортної інфраструктури КМДА розробили маршрути об’їзду. Координацію ярмарків здійснює Департамент промисловості та розвитку підприємництва.

Зміни 14 лютого передбачають:

Автобус № 2 курсуватиме від вул. Вахтанга Кікабідзе через бульвар Вацлава Гавела без заїзду на проспект Відрадний, вул. Академіка Шалімова та вул. Академіка Стражеска.

№ 6 – від Дарницької площі до вул. Милославської без заїзду на вул. Лісківську та Радунську.

№ 44 – від станції «Березняки» через вул. Радунську до вул. Милославської.

№№ 49 і 95 об’їжджатимуть бульвар Амвросія Бучми через проспект Павла Тичини та Дніпровську набережну.

№ 87 прямує від бульвару Амвросія Бучми через проспект Павла Тичини та вул. Березняківську.

№ 110 рухатиметься від метро «Площа Українських Героїв» до вул. Милославської без заїзду на вул. Лісківську.

15 лютого зміни торкнуться:

№ 31 – від метро «Політехнічний інститут» через проспект Берестейський та вулиці Богдана Гаврилишина, Довнар-Запольського, Дегтярівську, Білоруську, Деревлянську, Юрія Іллєнка, Академіка Ромоданова, Загорівську та Князя Володимира Мономаха до вул. Татарської.

№№ 110 та 112 – від станцій метро «Площа Українських Героїв» і «Лук’янівська» до вул. Райдужної через вул. Івана Микитенка, Сірожупанників та Ігоря Юхновського.

Тимчасові зміни вплинуть на пасажирів у Деснянському, Дніпровському, Шевченківському та Подільському районах. Київська влада радить перевіряти маршрути заздалегідь і закладати додатковий час для поїздок.

Новий графік руху транспорту в Києві діятиме лише на час проведення ярмарків, тому пасажирам варто заздалегідь планувати поїздки.

