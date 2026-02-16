Енергетики вже оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де будуть діяти графіки відключення світла у Рівненській області на 17 лютого.

У Рівненській області 17 лютого продовжать діяти графіки тимчасових відключень світла у зв’язку з проведенням планових ремонтних робіт, повідомляє Politeka.net.

Про це попередили в пресслужбі «Рівнеобленерго».

Енергетики вже оприлюднили детальний перелік населених пунктів і вулиць, де будуть діяти графіки відключення світла у Рівненській області на 17 лютого. Тимчасові відключення пов’язані з виконанням технічного обслуговування мереж, модернізацією обладнання та заходами, спрямованими на підвищення надійності й стабільності роботи енергосистеми області.

З 9 до 17 години в селі Малий Житин будуть знеструмлені будинки на вулицях:

Вишнева 11, 19, 23, 25

Княгині Ольги, 1, 1 А, 10, 10А, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 16А, 17А, 17Б, 18, 19, 2, 20, 21, 23, 24, 24А, 26, 27, 28, 29, 3, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 43, 44, 45, 46А, 47, 48, 48А, 5, 50, 51, 51-А, 52, 52А, 53, 54, 55, 56, 56А, 57, 59, 6, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 67, 69, 7, 71, 73, 75, 76, 79, 8, 80

З 9 до 17 години вимкнення відбудуться в селі Забороль, проте вони відбудуться лише в будинках, що знаходяться за адресами:

Весела 1, 10, 14, 16, 19, 20, 21, 26, 27, 28, 29, 32, 34, 44, 5, 6, 7

Сонячна 11, 15, 26, 46, 7, 9

17.02.2026 року з 9 до 17 години в населеному пункті Оржів будуть діяти знеструмлення. Вони охоплять наступні адреси:

Богдана Хмельницького 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 2, 20, 20А, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 26A, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 42, 44, 46, 48, 4Б, 5, 6, 7, 8, 9

Вишнева 1, 10, 11, 12, 15, 16, 17, 28, 3, 32, 4, 8

Грушевського 1, 11, 13, 14, 15, 19, 2, 26, 27, 28, 29, 29А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 43, 47, 49, 51, 53, 55, 57, 6, 7, 8, 8А, 9

Джерельна 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 25, 27, 29, 3, 31, 5, 7, 9

Жовтнева 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 21, 3, 4, 5, 8, 9

Заводська 10, 10а, 17, 19

Залізнична 13, 20, 6, 7

Зелена 1, 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, 9

Ковпака 1, 11, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 35

Коновальця Є. 1, 10, 11, 13, 14, 14 А, 15, 16, 18, 2, 20, 21, 21А, 22, 23, 24, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43, 45, 45А, 47, 47 б, 47а, 49, 5, 6, 7А, 8, 9

Л.Українки 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 22А, 23, 25, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Лугова 1, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 4, 41, 42, 43, 45, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 59, 6, 60, 61, 63, 65, 66, 67, 7, 8, 9

Молодіжна 1, 10, 11, 13, 14, 14А, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 29, 2А, 3, 31, 33, 35, 35А, 37, 39, 3А, 4, 5, 6, 7, 9

Набережна 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1Б, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 27А, 28, 29, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 38А, 4, 42, 44, 46, 48, 5, 50, 52, 6, 7, 8, 9

Нова 15

Паркова 1, 11, 13, 15, 17, 19, 2, 21, 23, 25, 27, 3, 5, 7, 9

Перемоги 4

Приходька 13, 14, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 30, 34, 5, 7, 9

Підгірна 1, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 18, 1А, 2, 22, 24, 24А, 2А, 2а, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Підлісна 2 Д, 2Є, 2А, 2Б, 2В

Східна 10

Тиха 37, 4, 7

Франка - 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 3, 30, 32, 33, 34, 35, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 43А, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 5, 50, 51, 52, 52А, 53, 56, 58, 6, 60, 62, 64, 66, 7, 70, 72, 74, 76, 78, 8, 80, 82А, 9

Центральна 1A, 1a, 1А, 1Б, 48

провулок Залізничний 2

В селі Великий Житин з 9 до 17 години триватимуть додаткові графіки відключення світла на таких вулицях:

Дровальова 14

Дружби 10, 18, 2, 6, 7

Зелена 111, 113, 115, 117, 119, 121, 146, 146а, 148, 152, 154, 158, 33, 34

Клубна 1, 2, 3, 7

Маложитинська, 1, 10, 14, 1А, 6, 8

Молодіжна 1, 1Б, 3, 4, 4а, 6

Незалежності 1, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 1А, 1а, 2, 20, 21, 23, 23а, 24, 25, 27, 28, 29, 2А, 3, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 36А, 37, 38, 39, 4, 40, 41, 42, 42А, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 5, 50, 50Б, 51, 52, 53, 53 А, 54, 55, 58, 6, 60А, 61, 62, 65, 66, 66А, 66В, 67, 68, 7, 74, 78, 8, 9

Поштова 10, 12, 13, 15, 18, 18a, 18Б, 19, 1б, 2, 20, 20 А, 22, 26, 27, 4, 6А

Рівненська 1Г, 28, 44, 44 Б, 44А, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 59, 61, 61А, 61Б, 61В, 61Г, 61г, 63, 63А, 64, 65, 66, 68, 69а, 71, 72, 73, 74Б, 74В, 76, 76A, 76А, 78, 80, 82, 82 А, 84, 86, 87

Фермерська 5

Фермський 1, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 17, 1Б, 20, 21, 23 А, 26, 3, 3A, 4, 5, 6, 8

Хутір 2А

Хутірська 19, 2

Щурів Схил 15

пров. Хутірський 1

«Рівнеобленерго» рекомендує мешканцям стежити за актуальними графіками відключень на офіційному сайті компанії, а також у чат-ботах у Viber та Telegram. Жителів регіону закликають заздалегідь підготуватися до можливих перебоїв з електропостачанням та врахувати їх під час планування повсякденних справ.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: яке рішення ухвалено щодо нових цін.

Також Politeka повідомляла, Підвищення тарифів на комунальні послуги в Рівненській області: як змінилися суми в платіжках.

Як повідомляла Politeka, Нова система оплати проїзду в Рівному: які саме зміни вводяться.