Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області передбачає зростання вартості квитків на приміських та міжміських маршрутах в Калуській громаді, повідомляє Politeka.

Подорожчання проїзду в Івано-Франківській області обговорювали 13 лютого під час наради зі старостами у Калуській міській раді.

Про ситуацію розповів староста Сівко-Калуського старостинського округу та виконувач обов’язків старости села Голинь Василь Тимчишин. За його словами, про зміну тарифів його не попереджали, а зони перевезень наразі не встановлені.

Він зазначив, що після підвищення вартості людям інколи вигідніше їхати власним автомобілем, ніж користуватися автобусом. Як приклад він навів маршрут від автостанції до мікрорайону “Шахта”, відстань до якого становить близько 7 кілометрів.

Вартість квитка на цьому напрямку зросла з 24 до 31 гривні. Саме це підвищення стало приводом для численних коментарів у соціальних мережах. Жителі громади висловлюють невдоволення регулярними змінами тарифів і станом транспорту.

Мешканці звертають увагу на те, що в місті підвищення відбувалося поступово, тоді як на сільських маршрутах ціна зростає частіше.

Окремі дописувачі наголошують, що мікрорайон “Шахта” входить до Калуської ОТГ, тому очікують аналогічної організації перевезень, як і в інших районах міста.

Крім приміських маршрутів, подорожчання проїзду в Івано-Франківській області торкнулося і міжміського сполучення. Вартість квитка з Калуша до Івано-Франківська зросла на 2 гривні і тепер становить 95 гривень.

