В Пенсионном фонде Украины отмечают, что эту выплату можно получать параллельно с жилищной субсидией для пенсионеров в Полтавской области.

Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на покупку сжиженного газа твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются один раз в год, пишет Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Сумма пособия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом его совокупного дохода за предыдущий календарный год. В то же время установлена ​​минимальная социальная норма обеспечения твердым топливом — 2 тонны в год.

В Пенсионном фонде Украины отмечают, что эту выплату можно получать параллельно с жилищной субсидией на оплату коммунальных услуг, в частности, электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения и услуг по вывозу бытовых отходов.

Право на назначение помощи имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях проживающие на территории государства.

Основными условиями получения субсидии для пенсионеров в Полтавской области является отсутствие централизованного отопления в жилье и невозможность его обогрева природным газом или электроэнергией.

Подать заявление на субсидию можно двумя способами:

в сервисный центр ПФУ, сельский, поселковый и городской совет, ЦНАП;

через вебпортал электронных услуг ПФУ, вебсайт Минсоцполитики, портал Действие.

Следует подготовить пакет документов:

заявление и декларацию установленного образца;

договор найма аренды жилья (при наличии);

копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);

справку о доходах (если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе или ПФУ).

