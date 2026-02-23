Субсидии для пенсионеров в Полтавской области на покупку сжиженного газа твердого и жидкого печного бытового топлива назначаются один раз в год, пишет Politeka.net.
Детали раскрыли в ПФУ.
Сумма пособия рассчитывается индивидуально для каждого домохозяйства с учетом его совокупного дохода за предыдущий календарный год. В то же время установлена минимальная социальная норма обеспечения твердым топливом — 2 тонны в год.
В Пенсионном фонде Украины отмечают, что эту выплату можно получать параллельно с жилищной субсидией на оплату коммунальных услуг, в частности, электроэнергии, газа для приготовления пищи, водоснабжения и услуг по вывозу бытовых отходов.
Право на назначение помощи имеют граждане Украины, а также иностранцы и лица без гражданства, на законных основаниях проживающие на территории государства.
Основными условиями получения субсидии для пенсионеров в Полтавской области является отсутствие централизованного отопления в жилье и невозможность его обогрева природным газом или электроэнергией.
Подать заявление на субсидию можно двумя способами:
- в сервисный центр ПФУ, сельский, поселковый и городской совет, ЦНАП;
- через вебпортал электронных услуг ПФУ, вебсайт Минсоцполитики, портал Действие.
Следует подготовить пакет документов:
- заявление и декларацию установленного образца;
- договор найма аренды жилья (при наличии);
- копию договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (при наличии);
- справку о доходах (если в декларации указаны доходы, информация о которых отсутствует в Государственной налоговой службе или ПФУ).
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Гуманитарная помощь для пенсионеров в Полтавской области: что нужно для получения этой поддержки.
Также Politeka сообщала, Денежная помощь для ВПЛ и пенсионеров в Полтавской области: какие документы нужны для оформления выплат.
Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Полтавской области: кому доступно убежище.