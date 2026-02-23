У Пенсійному фонді України наголошують, що цю виплату можна отримувати паралельно із житловою субсидією для пенсіонерів в Полтавській області.

Субсидії для пенсіонерів в Полтавській області на купівлю скрапленого газу твердого та рідкого пічного побутового палива призначається один раз на рік, пише Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Сума допомоги розраховується індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням його сукупного доходу за попередній календарний рік. Водночас встановлено мінімальну соціальну норму забезпечення твердим паливом — 2 тонни на рік.

У Пенсійному фонді України наголошують, що цю виплату можна отримувати паралельно із житловою субсидією на оплату комунальних послуг, зокрема електроенергії, газу для приготування їжі, водопостачання та послуг із вивезення побутових відходів.

Право на призначення допомоги мають громадяни України, а також іноземці й особи без громадянства, які на законних підставах проживають на території держави.

Основними умовами для отримання субсидії для пенсіонерів в Полтавській області є відсутність централізованого опалення у житлі та неможливість його обігріву природним газом або електроенергією.

Подати заяву на субсидію можна двома способами:

до сервісного центру ПФУ, сільської, селищної та міської ради, ЦНАПу;

через вебпортал електронних послуг ПФУ, вебсайт Мінсоцполітики, портал Дія.

Варто підготувати пакет документів:

заяву та декларацію встановленого зразка;

договір наймання оренди житла (за наявності);

копію договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (за наявності);

довідку про доходи (якщо в декларації зазначені доходи, інформація про які відсутня у Державній податковій службі чи ПФУ).

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Полтавській області: що потрібно для отримання цієї підтримки.

Також Politeka повідомляла, Грошова допомога для ВПО та пенсіонерів у Полтавській області: які документи потрібні для оформлення виплат.

Як повідомляла Politeka, Безкоштовне житло для ВПО у Полтавській області: кому доступний прихисток.