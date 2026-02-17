Дефіцит продуктів у Харкові може значно посилитися вже цього року.

В Україні зростає дефіцит продуктів у Харкові через нестачу сезонних працівників для збору врожаю ягід, фруктів та овочів, повідомляє Politeka.

За даними аграрних асоціацій, українські фермери не можуть знайти достатньо робітників у країні, оскільки зарплати та умови праці поступаються європейським.

За оцінками, для збору малини у 2026 році потрібно понад 70 тисяч сезонних працівників, тоді як внутрішні ресурси покривають лише половину потреби. Схожа ситуація із полуницею, лохиною та яблуневими плантаціями, що створює реальний ризик втрати частини врожаю.

Головна причина – відтік українців за кордон. В сусідній Польщі збирачі отримують до 3 000 грн на день і додаткові бонуси, включно з житлом та транспортом. В Молдові оплата менша, але також вища, ніж у середньому по Україні.

Деякі господарства намагаються утримати персонал, підвищуючи зарплати до 76 000 грн на місяць, а також залучають іноземних робітників із Бангладешу, Непалу, Індії та африканських країн. Некваліфіковані працівники отримують від $500, а водії та оператори техніки – від $800.

Щоб частково компенсувати нестачу людей, фермери пропонують самозбір урожаю для покупців за половину ринкової вартості та впроваджують механізовані комплекси для збору горіхів і ягід.

Наразі українське законодавство обмежує найм іноземців високими вимогами щодо зарплати та дозволів. Однак у Верховній Раді розглядають законопроєкти, які мають спростити процедуру працевлаштування.

Експерти попереджають, що без додаткової робочої сили дефіцит продуктів у Харкові може значно посилитися вже цього року, впливаючи на ціни та доступність свіжих фруктів і овочів для населення.

