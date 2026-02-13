Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области создает безопасные условия для временного пребывания и помогает адаптироваться в новой среде.

Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно для переселенцев, ищущих временное убежище, сообщают местные органы социальной защиты, передает Politeka.

Программа охватывает различные районы, предлагая жилье для женщин, семей с детьми и пожилых людей.

В селе Желдец Каменка-Бугского района переселенцам предлагают частный дом с четырьмя комнатами, кухней и уличным туалетом. Проживание доступно на любой срок, жилье рассчитано на женщин, нуждающихся в отдельном пространстве.

В Бродовском районе доступен трехкомнатный дом с ванной комнатой, туалетом и кухней. Территория включает двор, хозяйственные постройки и огород. Дом расположен в непосредственной близости от школы и детского сада, что делает его удобным для семей с детьми. Места доступны для переселенцев любой категории.

Во Львове, на улице Погулянка 22 предлагается двухкомнатная квартира с кухней, ванной комнатой и санузлом. Проживание возможно на несколько дней. Комнаты оборудованы кроватями и готовы к заселению. Здесь принимают семьи с детьми, женщин, пожилых людей и других категорий переселенцев, нуждающихся в краткосрочном жилье.

Организаторы советуют заранее уточнять условия проживания, готовить необходимые документы и следить за актуальными объявлениями, чтобы максимально эффективно использовать существующие предложения.

Бесплатное жилье для переселенцев во Львовской области остается важной частью комплексной поддержки, обеспечивая базовые потребности и комфортные условия жизни на период адаптации.

