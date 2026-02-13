Бесплатное жилье для ВПЛ во Львовской области доступно для переселенцев, ищущих временное убежище, сообщают местные органы социальной защиты, передает Politeka.
Программа охватывает различные районы, предлагая жилье для женщин, семей с детьми и пожилых людей.
В селе Желдец Каменка-Бугского района переселенцам предлагают частный дом с четырьмя комнатами, кухней и уличным туалетом. Проживание доступно на любой срок, жилье рассчитано на женщин, нуждающихся в отдельном пространстве.
В Бродовском районе доступен трехкомнатный дом с ванной комнатой, туалетом и кухней. Территория включает двор, хозяйственные постройки и огород. Дом расположен в непосредственной близости от школы и детского сада, что делает его удобным для семей с детьми. Места доступны для переселенцев любой категории.
Во Львове, на улице Погулянка 22 предлагается двухкомнатная квартира с кухней, ванной комнатой и санузлом. Проживание возможно на несколько дней. Комнаты оборудованы кроватями и готовы к заселению. Здесь принимают семьи с детьми, женщин, пожилых людей и других категорий переселенцев, нуждающихся в краткосрочном жилье.
Организаторы советуют заранее уточнять условия проживания, готовить необходимые документы и следить за актуальными объявлениями, чтобы максимально эффективно использовать существующие предложения.
Бесплатное жилье для переселенцев во Львовской области остается важной частью комплексной поддержки, обеспечивая базовые потребности и комфортные условия жизни на период адаптации.
Последние новости Украины:
Напомним, Politeka писала, Дефицит продуктов во Львове: с популярными товарами возникли проблемы, что происходит.
Также Politeka сообщала, Дефицит продуктов во Львове: что происходит с популярными товарами.
Как сообщала Politeka, Новый график движения поездов в Ивано-Франковской области: часть экспрессов не будет курсировать, "Укрзализныця" выдала детали.