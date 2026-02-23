Аналітики попереджають, що без стабільного енергопостачання дефіцит продуктів у Львівській області може посилитися в найближчі місяці.

Дефіцит продуктів у Львівській області посилюється через проблеми з енергопостачанням, повідомляє Politeka.

Олійнопресовий завод “Еллада” на Київщині тимчасово зупинив виробництво через постійні відключення світла, що створює загрозу дефіциту продуктів у Львівській області. Підприємство не може працювати на дизельних генераторах через надмірні витрати, тому змушене простоювати.

За словами власника Віталія Аверкіна, завод потребує близько 800 кВт на годину. Генератор потужністю 1 МВт споживає приблизно 200–210 літрів дизпалива, а за морозів до -20°C — 220–225 літрів.

Вартість літра зимового дизеля сягає 57–58 грн. Дешевший варіант, що коштує 54–55 грн, витримує лише -10°C, а у багатьох установках немає підігріву, через що паливо замерзає. За підрахунками підприємства, вироблена електроенергія обходиться майже у 16 грн за кВт·год.

Завод має активні експортні контракти, проте виробництво зупинене саме через нестачу електрики. Для роботи офісу використовується окремий генератор на 40 кВт, що не покриває потреб виробництва.

Керівництво розглядає альтернативи дизельним установкам, зокрема газову когенерацію та використання відходів — лушпиння соняшнику — для автономних станцій. Вартість котельні стартує від $2,5 млн за 1 МВт, когенераційних установок — близько €1,2 млн. Такі проєкти потребують погоджень, але собівартість електроенергії у них значно нижча — 6–8 грн за кВт·год.

Наразі підприємство проводить консультації з виробниками обладнання та розраховує необхідні інвестиції. Аналітики попереджають, що без стабільного енергопостачання дефіцит продуктів у Львівській області може посилитися в найближчі місяці, впливаючи на ціни та доступність товарів для населення.

