Нова система оплати за проїзд у Тернопільській області згодом охопить маршрути до сіл Чортківської громади.

Із січня у Чорткові запрацювала нова система оплати за проїзд у Тернопільській області, яку реалізували за участі ТОВ «Easy Soft» із Києва, повідомляє Politeka.

Інформацію оприлюднили на офіційному сайті міської ради. Оператор впровадив автоматизований механізм, що забезпечує безготівковий розрахунок та прозорий контроль пасажиропотоку.

Відтепер жителі регіону можуть оплачувати поїздки банківськими картками з функцією безконтактного розрахунку або пільговою «Карткою чортків’янина». Для підтвердження достатньо прикласти носій до валідатора на кілька секунд.

У міських автобусах уже встановили обладнання нового зразка. Частина машин оснащена двома пристроями — біля передніх і задніх дверей салону.

Найближчим часом планують запуск електронного квитка з можливістю поповнення через термінали EasyPay. Водночас усі раніше видані «Картки чортків’янина» залишаються чинними та коректно працюють із оновленими пристроями. Нові зразки видаватимуть лише у разі першого оформлення або втрати.

Окремо зазначається, що нова система оплати за проїзд у Тернопільській області згодом охопить маршрути до сіл Чортківської громади. Поки на цих напрямках доступний готівковий розрахунок, однак після встановлення валідаторів оплату здійснюватимуть виключно картками.

Такий підхід дозволить стандартизувати облік на всіх напрямках і забезпечити точний підрахунок пасажирів. Кондуктори продовжать працювати у салонах та перевірятимуть підтвердження оплати.

Запровадження цифрового формату розрахунків має зробити транспортну сферу громади більш прозорою та зручною для щоденного користування.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Подорожчання продуктів у Київській області: як змінилися ціни.

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для ВПО та пенсіонерів у Київській області: що потрібно мати при собі для отримання.

Як повідомляла Politeka, Подорожчання круп у Київській області: магазини різко переписали цінники.