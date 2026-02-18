Новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає скасування та зміну приміських маршрутів в одному з важливих напрямків.

Новий графік руху поїздів у Харківській області ввели із 17 лютого через безпекову ситуацію в регіоні, повідомляє Politeka.

Про зміни 14 лютого офіційно поінформували у пресслужбі "Укрзалізниці", наголосивши, що новий графік руху поїздів у Харківській області стосується насамперед приміського сполучення до станції Дубове.

За інформацією перевізника, з 17 лютого приміський електропоїзд №6527 Харків-Пасажирський - Дубове більше не курсує до кінцевої станції та прямує лише до Лозової.

Таким чином, пасажири, які раніше користувалися цим рейсом для поїздки до Дубового, змушені будуть змінювати маршрут. Окрім цього, тимчасово припиняється курсування №6808 Дубове - Близнюки.

У компанії пояснюють, що рішення пов’язане з поточною безпековою ситуацією у нашому регіоні. Додаткові зміни набудуть чинності з 18 лютого.

Новий графік руху поїздів у Харківській області передбачає такі зміни: №6812/6822 та №6816/6826 здійснюватимуть перевезення за маршрутом Лозова - Харків-Пасажирський замість Дубове - Харків-Пасажирський.

Також рейси №6825/6815 та Харків-Пасажирський - Лозова їхатимуть до Лозової замість Дубового. Водночас №6809 Близнюки - Дубове тимчасово не курсуватиме.

Причини змін пов’язані з наслідками обстрілів. 16 лютого керівник місцевої обладміністрації Олег Синєгубов повідомив, що у Лозівському районі внаслідок російських ударів була пошкоджена залізнична інфраструктура та електромережі.

Це вплинуло на можливість стабільного курсування приміських експресів у напрямку Дубового та прилеглих населених пунктів. В "Укрзалізниці" зазначили, що курсування на пошкодженій ділянці вдалося відновити, однак ситуація залишається складною.

Останні новини України:

Нагадаємо Politeka писала, Грошова допомога для пенсіонерів у Харківській області: українців попередили про важливі зміни у наданні підтримки

Також Politeka повідомляла, Гуманітарна допомога для пенсіонерів у Харківській області: де готові надати підтримку взимку

Як повідомляла Politeka, Новий графік руху поїздів з Харкова: "Укрзалізниця" відкоригує важливий рейс