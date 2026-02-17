У Львові вводять новий графік руху поїздів, що стосується як приміських, так і регіональних сполучень, тому розповідаємо деталі.

Новий графік руху поїздів у Львові набув чинності для складу Кам’янець-Подільський - Львів, повідомляє Politeka.

Як проінформували в пресслужбі "Укрзалізниці", тепер він прибуває до Львова о 05:16 замість попередніх 03:28.

Новий графік руху поїздів дозволяє пасажирам з Кам’янця-Подільського та прилеглих міст Хмельниччини здійснювати зручні пересадки на потяги у напрямку Ужгорода, Івано-Франківська, Перемишля, Трускавця, Яремчі, Ворохти, Рахова, Рівного, Луцька та Ковеля.

В пресслужбі залізничного перевізника наголосили, що зміни пов’язані з оптимізацією часу прибуття та покращенням умов для пасажирів.

Крім того, новий графік руху поїздів передбачає запуск додаткового регіонального №850/851 сполученням Львів - Рокитне-Волинське - Львів.

№850 відправляється зі Львова о 07:23 та прибуває до Рокитного-Волинського о 14:17, зупиняючись на станціях Підзамче, Дубляни-Львівські, Сокаль, Шептицький, Ковель, Сарни, Томашгород та інших.

У зворотному напрямку №851 вирушає з Рокитного-Волинського о 15:11 та прибуває до кінцевої о 22:00. З Ковеля пасажирський склад до Львова відправляється о 18:33, а зі Львова до Ковеля - о 10:54. Ціни на квитки складають 171 гривню до Львова та 170 гривень до Рокитного-Волинського.

Новий розклад враховує потребу пасажирів у більш зручних пересадках і дозволяє забезпечити рівномірний розподіл пасажиропотоку на популярних напрямках.

Крім того, поїздки стали комфортнішими для тих, хто користується послугами регіональних експресів у ранкові та денні години.

За інформацією "Укрзалізниці", усі зміни планувались з урахуванням зручності пасажирів і покликані зменшити очікування на вокзалах та забезпечити безпечне та своєчасне курсування пасажирських складів.

