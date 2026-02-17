Подорожание продуктов в Киевской области зафиксировано в начале февраля 2026, сообщает Politeka.

Рост стоимости наблюдается в основных категориях товаров: молочные продукты, мясо и хлебобулочные изделия.

По данным торговых сетей, средняя цена на сметану "Простонаше" 20% (340 г) поднялась с 60,67 грн в январе до 67,70 грн в начале февраля, что составляет увеличение на 4,92 грн. Мясная продукция демонстрирует еще более существенные колебания: буженина Ятрань (1 кг) выросла в среднем на 28 грн, достигнув 736,87 грн. Ржаной хлеб «Столичный» (950 г) подорожал на 2,10 грн. — с 44,40 грн. до 46,50 грн.

Специалисты объясняют повышение цен комплексом факторов: увеличение себестоимости сырья, транспортные расходы, логистические сложности и сезонный спрос. При этом крупные торговые сети стремятся поддерживать стабильность поставок и избегать резких скачков стоимости для потребителей.

В Megamarket, Metro и Novus зафиксировано наибольшее повышение молочной продукции и мяса. Цены на хлеб показывают умеренный рост, в то время как масло и другие базовые товары остаются относительно стабильными. Аналитики советуют потребителям сравнивать цены в разных точках продаж и планировать закупки, чтобы оптимизировать семейный бюджет.

По оценкам экспертов, удорожание продуктов в Киевской области не создает риска дефицита. Продовольственный рынок остается обеспеченным, а запасы товаров в магазинах достаточно для удовлетворения потребностей населения.

Жителям региона советуют отслеживать индекс потребительских цен, обращать внимание на промоакции и специальные предложения, а также рассматривать локальные рынки и фермерские магазины для экономии. Планирование покупок помогает избежать непредвиденных расходов и сохранить семейный бюджет в балансе.

Экономические эксперты подчеркивают, что тенденции в регионе отражают общенациональные изменения, а контроль цен и государственные механизмы сдерживания резкого удорожания способствуют стабильности рынка.

