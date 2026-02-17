Прогноз погоды с 18 по 24 февраля в Харькове показывает, что старт недели будет холодным, потому рассказываем об этом подробнее.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Харькове ожидается переменная дни со снегом и плюсовой температурой, однако морозы также будут, сообщает Politeka.

Прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Харькове предоставил sinoptik.ua.

В среду, 18 февраля, ночная температура снизится до -8°, днем ​​столбики термометров покажут максимум -3°, но из-за ветра ощущение холода будет значительно сильнее, до -15°. В течение дня в городе пройдет снег, который во второй половине усилится и не прекратится до вечера.

В четверг, 19 февраля, атмосфера на улице изменится: сильный утренний снег уступит место мелкому снегу и небольшому дождю. Температура будет колебаться от +1° ночью до -2° днем, а к вечеру столбики термометра опустятся до -5°.

Пятница, 20 февраля, будет облачно с мелким снегом по утрам и дождем со снегом вечером. Ночная температура опустится до -5°, днем ​​поднимется до +3°.

Влажность будет колебаться от 74 до 88%, ветер остается слабым, 2,4–2,6 м/с.

В субботу, 21 февраля, в городе будет облачно с небольшим снегом в первой половине дня. Температура ночью будет держаться на отметке +2°, днем ​​будет около 0°.

Воскресенье, 22 февраля, порадует по утрам безоблачным небом, однако уже к обеду оно покроется облаками и будет пасмурным до вечера. Температура будет колебаться от -5° ночью до -4° днем.

В понедельник, 23 февраля, небо в городе будет преимущественно облачным. Утром возможен мелкий снег, который прекратится до второй половины дня. Температура ночью -6°, днем ​​-3°.

А 24 февраля принесет облачность и мелкий снег в течение всего дня. Ночная температура –3°, днем ​​до 0°.

Таким образом, прогноз погоды на неделю с 18 по 24 февраля в Харькове свидетельствует о резких перепадах температур и периодах осадков, которые следует учесть харьковчанам.

