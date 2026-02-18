19 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова вводятся графики отключения света.

Об этом предупредили в «Чернігівобленерго».

19 февраля в отдельных районах и некоторых улицах Чернигова вводятся графики отключения света. Перерывы в электроснабжении связаны с проведением плановых технических работ и модернизацией городских электросетей.

Специалисты энергетической отрасли советуют жителям раньше времени пересмотреть обнародованные графики отключений, учесть возможные неудобства и при необходимости скорректировать свои планы на день.

С 9 до 17 часов электричество будут выключать из-за профилактических работ в Чернигове. Уточним, что ограничения вводятся только по отдельным адресам:

Алексеева — 47, 49, 51, 57, 59, 61, 63, 65–66, 68–70, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84, 66а, 70а, 72а, 74а, 76а

Анатолия Погрибного — 1–12, 14–16, 18, 20, 24, 26, 28, 30–34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 50, 52, 1а, 2а, 3а, 3б, 11а, 26б, 28а

Васыля Будныка — 3–39, 4а, 27а, 27б

Ганны Барвинок — 45–80, 82, 84

Гарамив — 20, 22, 22а

Георгия Нарбута — 13, 15, 17, 19, 23, 25, 27, 29, 31

Гетьмана Полуботка — 128, 130

Глибова — 2, 4, 15–42, 44, 46, 48–50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 2а, 2б, 48а

Глухивська — 1–10, 2а, 2б, 3а

Городнянська — 1–11, 13, 15, 17, 19, 21, 8а, 8б, 10а

Гребинкы — 15–92, 94, 96, 98, 100, 102, 106, 108, 108а, 110–118, 120, 120а, 122, 124, 89а, 89б, 89в

Грыгория Кочура — 1а–1і, 2–15, 3а, 8а, 8б, 9а, 14а

Дмытра Самоквасова — 1–6

Добровольцив — 5–31, 5а

Евгена Гуцала — 2

Елецька — 3–6, 8, 10, 12, 16, 18–20, 22, 24, 12а, 14б, 16а, 20а, 20б

Забаривська — 1–5, 10, 15, 1а, 2а

Земська — 65

Ивана Выговського — 1–12, 14, 1а, 2а, 11а, 12а

Кастуся Калыновського — 1, 2

Кырыла Розумовського — 48–82, 91, 93, 95, 97, 99, 151–157, 62в, 62г, 74а, 91а, 91б, 93а, 95а, 97а, 99а

Ковпака — 1

Корюкивська — 1

Кукушанка — 1

Леонида Каденюка — 1–23, 6а, 15а, 17а, 23а

Леонида Могучова — 1–72, 91, 1а–1з, 2а–2д, 3а, 3б, 5а, 15а, 27а, 30а, 32а

Лытовська — 2, 4, 7, 9, 11, 13, 15, 17, 21, 23, 2а, 2б, 2в, 7а, 15а–15д, 17а, 17б, 19б, 21а, 23а

Льотна — 3а

Лугова — 58

Мыру — 2, 4, 6, 2а, 4а, 6а, 6б, 216–270

Мыхалевыча — 15

Молчанова — 1–9, 11, 13, 15, 17, 2а, 5а, 8а

Небеснои Сотни — 70–95, 97, 99, 101, 103, 105, 107, 109, 111

Олександра Довженка — 1–6, 8, 10, 12, 14, 15, 8а, 12а

Олександра Тыщынського — 3–34, 36, 38–42, 44, 46, 48, 49, 4а, 19а, 20а, 46б

Олены Пчилкы — 43–72, 76–84

Пивци — 1, 3, 1а, 1в, 3а, 3б, 3в, 4а, 5а

Пласту — 3–32, 2а, 18а, 26а

Полуботка — 63, 73, 75, 77а, 77б, 83–88, 94, 96, 98, 100, 102, 108, 108а, 118, 122а, 124, 124а, 126а, 126б, 128, 128а, 128б, 130, 130а

Прывитна — 2–21, 23, 25, 27, 20а, 27а

Сагайдак — 1–24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 1а, 6а, 8а, 10а, 13б, 14а, 15а, 24а

Сагайдак 1-й — 12, 17

Садова — 11а

Седнивськый — 1, 3, 4, 7–11, 14–16, 18, 1а, 3а, 7а, 8а, 9а, 11а, 13а, 14а, 15а, 17б

Сичовых стрильцив — 1–31, 33, 35, 37, 2а, 2б, 5а, 26а, 28а

Сонячна-Подусивка — 3–15, 17, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 2а, 2б, 6а, 8а, 14а

Спортивна — 6, 32–71, 73–95, 36а, 48/1, 59а, 62а, 64а, 77а

Старостриженська — 3–23, 6а, 14а, 18а, 23а

Степана Носа — 1–74, 76, 78, 17а, 52а

Стрилецька — 28

Теробороны — 52а, 52б, 54–141а, 143, 145–147, 149, 151, 153, 155, 159

Тыха — 3

Федора Уманця — 1–47, 3а, 9а, 19а, 29а, 2/61, 2/170

Черкаська — 3, 5, 6, 8, 10, 15, 17–37, 41–49, 51, 53, 55

Чернигивська — 1–25, 1б, 5а, 11а, 13а, 23а, 24а

Чернигивськый — 16

Ягидна — 1–25, 27, 29, 31, 33, 35, 37, 39, 18а, 19а, 20а

Ящука — 9, 11, 13, 17, 19, 21, 23

Графики отключений «Чернігівобленерго» можно найти на официальном сайте компании в разделе «Отключения», а также в чат-ботах Viber и Telegram.

