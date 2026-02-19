Размер субсидии для пенсионеров Киевской области определяется индивидуально для каждого домохозяйства.

В 2026 году в Киевской области продолжат предоставлять субсидию пенсионерам, которые отапливают жилье сжиженным газом или твердым топливом, сообщает Politeka.net.

Детали раскрыли в ПФУ.

Сообщается в Пенсионном фонде Украины, для домохозяйств без централизованного отопления предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.

Получить субсидию на дрова могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории страны.

Особое внимание при назначении помощи уделяется уязвимым категориям населения. Субсидию на дрова могут получить:

одинокие пенсионеры;

люди с инвалидностью;

многодетные семьи;

одинокие родители;

внутренне перемещенные лица (ВПЛ);

приемные семьи и детские дома семейного типа;

семьи с детьми с инвалидностью.

Размер субсидии для пенсионеров в Киеве определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом совокупного дохода за предыдущий календарный год. При этом средства на дрова выделяют при двух условиях:

если нет централизованного отопления;

если не используется газ или электроэнергия для обогрева.

Чтобы получить поддержку от государства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд:

лично через сервисный центр ПФУ;

через Центр предоставления административных услуг;

онлайн через веб-портал электронных услуг;

онлайн через портал "Действие".

Для назначения субсидии требуется перечень документов:

заявление;

право на доходы;

договор аренды жилья (при наличии);

копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (если таковая имеется).

Заметьте! Пенсионный фонд только начисляет деньги на закупку дров. А предоставлением их в натуральном виде занимаются областные администрации.

