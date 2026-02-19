В 2026 году в Киевской области продолжат предоставлять субсидию пенсионерам, которые отапливают жилье сжиженным газом или твердым топливом, сообщает Politeka.net.
Детали раскрыли в ПФУ.
Сообщается в Пенсионном фонде Украины, для домохозяйств без централизованного отопления предусмотрена жилищная субсидия на приобретение твердого и жидкого печного топлива, а также сжиженного газа.
Получить субсидию на дрова могут граждане Украины, иностранцы и лица без гражданства, законно проживающие на территории страны.
Особое внимание при назначении помощи уделяется уязвимым категориям населения. Субсидию на дрова могут получить:
- одинокие пенсионеры;
- люди с инвалидностью;
- многодетные семьи;
- одинокие родители;
- внутренне перемещенные лица (ВПЛ);
- приемные семьи и детские дома семейного типа;
- семьи с детьми с инвалидностью.
Размер субсидии для пенсионеров в Киеве определяется индивидуально для каждого домохозяйства с учетом совокупного дохода за предыдущий календарный год. При этом средства на дрова выделяют при двух условиях:
- если нет централизованного отопления;
- если не используется газ или электроэнергия для обогрева.
Чтобы получить поддержку от государства, необходимо обратиться в Пенсионный фонд:
- лично через сервисный центр ПФУ;
- через Центр предоставления административных услуг;
- онлайн через веб-портал электронных услуг;
- онлайн через портал "Действие".
Для назначения субсидии требуется перечень документов:
- заявление;
- право на доходы;
- договор аренды жилья (при наличии);
- копия договора о реструктуризации задолженности по оплате жилищно-коммунальных услуг (если таковая имеется).
Заметьте! Пенсионный фонд только начисляет деньги на закупку дров. А предоставлением их в натуральном виде занимаются областные администрации.
