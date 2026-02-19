Розмір субсидії для пенсіонерів в Київській області визначається індивідуально для кожного домогосподарства.

У 2026 році в Київській області продовжать надавати субсидію пенсіонерам, які опалюють житло скрапленим газом або твердим паливом, повідомляє Politeka.net.

Деталі розкрили в ПФУ.

Повідомляють у Пенсійному фонді України, для домогосподарств без централізованого опалення передбачена житлова субсидія на придбання твердого та рідкого пічного палива, а також скрапленого газу.

Отримати субсидію на дрова можуть громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які законно проживають на території країни.

Особлива увага при призначенні допомоги приділяється вразливим категоріям населення. Субсидію на дрова можуть отримати:

одинокі пенсіонери;

люди з інвалідністю;

багатодітні сім’ї;

одинокі батьки;

внутрішньо переміщені особи (ВПО);

прийомні сім’ї та дитячі будинки сімейного типу;

сім’ї з дітьми з інвалідністю.

Розмір субсидії для пенсіонерів в Київській області визначається індивідуально для кожного домогосподарства з урахуванням сукупного доходу за попередній календарний рік. При цьому кошти на дрова виділяють за двох умов:

якщо немає централізованого опалення;

якщо не використовується газ або електроенергія для обігріву.

Щоб отримати підтримку від держави, необхідно звернутися до Пенсійного фонду:

особисто через сервісний центр ПФУ;

через Центр надання адміністративних послуг;

онлайн через вебпортал електронних послуг;

онлайн через портал "Дія".

Для призначення субсидії потрібен перелік документів:

заява;

декларація про доходи;

договір оренди житла (за наявності);

копія договору про реструктуризацію заборгованості з оплати житлово-комунальних послуг (якщо така наявна).

Зауважте! Пенсійний фонд лише нараховує гроші на закупівлю дров. А наданням їх у натуральному вигляді займаються обласні адміністрації.

