Подорожчання продуктів у Харкові вже відчули місцеві мешканці, адже витрати у супермаркетах стають дедалі більшими.

Подорожчання продуктів у Харкові торкнулося відразу кількох сегментів, повідомляє Politeka.

Про подорожчання продуктів у Харкові свідчать дані з офіційного сайту Мінфіну.

Підвищення цінників стало помітним на прикладі твердого сиру «Звени Гора голандський 45%», середня ціна якого у лютому 2026 року склала 602,15 грн за кілограм.

Раніше, у січні, цей сир можна було придбати за середньою вартістю в 539,04 грн, тобто зростання становить понад 60 грн. Вартість у різних мережах наразі різниться: у Megamarket сир коштує 637,50 грн за кілограм, у Metro - 566,80 грн.

Також зафіксовано зростання цінників на консерви. Наприклад, зелений горошок Novus у лютому 2026 року коштує 51,99 грн за банку 410 грамів, тоді як у січні ціна складала 44,02 грн.

Це відповідає індексу споживчих цін 104,65%. Окрім цього, консервована кукурудза Верес 340 грамів виросла до 59,92 грн, тоді як середня ціна у січні була 58,05 грн.

Подорожчання продуктів у Харкові простежується на різних групах товарів і зачіпає як молочні товари, так і овочеві консерви, які є важливою частиною щоденного раціону.

Основні фактори, що вплинули на підняття цінників, пов’язані з війною та логістикою. Бойові дії призвели до скорочення поголів’я худоби та птиці, що підвищило ціни на м’ясо, молоко та яйця.

Збої у транспортній інфраструктурі та підвищення вартості перевезень також негативно відбилися на цінах у магазинах. Перебої з електропостачанням змушують виробників користуватися генераторами.

Економічні чинники також відіграють важливу роль у формуванні цін. Інфляція загалом підвищує вартість товарів у країні, а зміни курсу долара впливають на ціни імпортних компонентів.

