Подорожчання продуктів у Києві вже стало відчутним для місцевих жителів, які регулярно скупляються у великих супермаркетах.

Так, перець болгарський жовтий у лютому коштує у середньому 319,60 грн за кілограм. У різних магазинах ціни коливаються: Megamarket пропонує за 340,20 грн, а Novus – 299,00 грн.

У січні середній цінник на перець складав 279,96 грн, а індекс споживчих цін у лютому 2026 року досяг 109,39%, що відповідає зростанню на 9,39% порівняно з попереднім місяцем.

Така динаміка чітко демонструє, що подорожчання продуктів у Києві відчутне на овочах, які традиційно користуються великим попитом серед домогосподарств.

Не менш відчутне зростання спостерігається у сегменті бакалії. Гречка у лютому вартує в середньому 50,10 грн за кілограм. При цьому в магазинах ціни суттєво відрізняються.

Auchan пропонує цінник у 42,90 грн, Megamarket – 61,70 грн, Metro – 47,90 грн, Novus – 47,89 грн. У січні середня вартість становила 47,48 грн. Індекс споживчих цін на гречку у лютому досяг 103,66%.

Ще однією категорією, яка відчула зростання вартості, стало пшоно. У лютому середня ціна на пшоно складає 37 грн за кілограм.

У Megamarket його продають по 32,20 грн, у Metro – 38,90 грн, а в Auchan – 39,90 грн. У січні середня ціна на пшоно складала 32,96 грн. Індекс споживчих цін у лютому 2026 року досяг 109,14%.

Основні причини підвищення цінників залишаються традиційними. До прикладу, логістика стала більш витратною через ризики перевезення та збільшення витрат на транспорт. А перебої з електропостачанням змушують виробників використовувати генератори.

