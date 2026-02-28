Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание.

Гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе возобновилась в начале января 2026 после непродолжительной паузы, сообщает Politeka.

Инициативу реализует волонтерское пространство «Гостиная хата» в рамках сезона «Еда Жизни».

Каждый день команда готовит горячие обеды и напитки. Выдача стартует в 12:30 по адресу Водопроводная, 13. Поддержку оказывают людям преклонного возраста и внутренне перемещенным гражданам, оказавшимся в сложных обстоятельствах.

Организаторы просят жителей сообщать о нуждающихся в наибольшем внимании. Такой подход позволяет оперативно реагировать на обращение и направлять ресурсы адресно.

Координаторы отмечают, что гуманитарная помощь для пенсионеров в Одессе включает не только питание. В пространстве проводятся консультации по социальным вопросам, разъясняют доступные сервисы и создают возможности для общения, что положительно влияет на самочувствие посетителей.

Дополнительно предусмотрена адресная поддержка для лиц с серьезными финансовыми трудностями. Волонтеры доставляют готовые блюда на дом и обеспечивают базовое сопровождение.

С начала возобновления работы осуществлено 483 выезда с горячей едой. Ежедневно поддержку получают более семидесяти человек, в том числе одинокие жители и семьи с детьми. Это позволяет снизить нагрузку на пункт выдачи.

В центре советуют заранее уточнять график и следить за официальными сообщениями. Такой подход помогает планировать объемы приготовления и обеспечивать стабильную раздачу блюд.

Организаторы отмечают, что проект будет продолжаться при условии стабильной поддержки партнеров и наличия ресурсов.

Последние новости Украины:

Напомним, Politeka писала, Подорожание продуктов в Одесской области: магазины резко изменили расценки.

Как сообщала Politeka, Бесплатное жилье для ВПЛ в Одессе: какие документы нужно предоставить.