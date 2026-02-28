Аналітики зазначають, що індексація пенсій з 1 березня у Одеській області допоможе зменшити соціальну нерівність.

З 1 березня 2026 року в Україні запланована індексація пенсій з 1 березня у Одеській області на 12,1%, передає Politeka.

Міністр соціальної політики, сім’ї та єдності України Денис Улютін повідомив про це під час Години запитань до Уряду у Верховній Раді. Підвищення стосується всіх пенсіонерів, які отримують виплати через Пенсійний фонд.

«Ця індексація на 12,1% перевищує минулорічний індекс інфляції на 4% і охоплює абсолютно всіх одержувачів пенсій», — зазначив міністр.

Улютін додав, що підставою для підвищення стала стабільність фінансів Пенсійного фонду. Вперше за багато років фонд розпочав рік із затвердженим збалансованим бюджетом, що гарантує передбачуваність виплат мільйонам українців.

«Бюджет Пенсійного фонду на 2026 рік бездефіцитний і становить понад 1,2 трильйона гривень. Це забезпечує стабільність для понад 10 мільйонів пенсіонерів», — підкреслив він.

Середня пенсія у 2026 році сягає близько 6 500 гривень, проте значна кількість отримувачів має виплати менші. Саме тому індексація є лише частиною комплексної реформи системи.

«Ми не можемо вважати цей рівень достатнім: понад 4,3 мільйона українців отримують пенсію нижче 6 тисяч гривень», — додав міністр.

За словами Дениса Улютіна, Міністерство вже завершило підготовку нової моделі пенсійної системи та фіналізує відповідний законопроект, щоб гарантувати довгострокову стабільність і справедливість виплат.

Аналітики зазначають, що індексація пенсій з 1 березня у Одеській області допоможе зменшити соціальну нерівність та підтримати купівельну спроможність літніх громадян у регіоні.

