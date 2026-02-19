20 февраля в отдельных районах Запорожской области будут действовать дополнительные графики отключений света.

В Запорожской области 20 февраля будут введены графики плановых отключений электроэнергии в связи с проведением профилактических работ, сообщает Politeka.net.

Информацию предоставили в «Запоріжжяобленерго».

20 февраля в отдельных районах Запорожской области будут действовать дополнительные графики отключений света. Временные ограничения связаны с необходимостью ремонта оборудования, технического обслуживания линий электропередачи, а также модернизации отдельных элементов инфраструктуры.

В Запорожской области также будут продолжаться дополнительные отключения света, однако будут продолжаться с 00:00 до 24:00 (т.е. сутки). Стало известно, что столь длинные ограничения будут действовать в следующих населенных пунктах:

село Васынивка улицы:

Васыленка — 1, 3, 5, 7, 12, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 23, 25, 27, 29, 31, 33, 35, 53;

Ивана Франка — 3, 6, 8, 28;

Леси Украинкы — 1, 5, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 22, 23, 24, 26, 39;

Схидна — 1, 3, 4, 10, 12, 14;

пров. Райдужный — 1, 5

село Егоривка улицы:

Зарична — 1, 4, 5;

Украинська — 7, 8, 9, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 44, 45, 48, 49, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 62, 63, 64, 65, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84а

село Мыкильське улицы:

40 рокив Перемогы — 1, 2, 4, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 34, 35, 38, 39, 40, 41, 42, 44, 46, 47, 48, 49, 51, 52, 53, 54, 56, 58, 59, 60, 62, 66, 67, 69, 70, 71, 73, 74, 75, 79, 80, 81, 83, 85, 86, 87, 88, 92, 93, 94, 96, 100, 102;

Ликарняна — 1, 2, 3, 5;

Молодижна — 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7/1, 7/2, 8, 9/1, 10, 10а, 11/1, 11/2, 12, 13/1, 13/2, 14, 15/1, 15/2, 17/1, 17/2, 22, 23, 24, 27, 28, 30, 32, 34, 36, 38;

Набережна — 1, 1а, 4, 6, 8, 13, 14, 15, 18

село Новосолошыне улицы:

Украинська — 1, 9, 13, 18, 19, 20, 22, 23, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 39, 40, 43;

Чкалова — 8, 9, 17, 20, 21

село Омельнык улицы:

Вышнева — 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13;

Молодижна — 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 14, 16, 17, 18, 19, 19а, 23, 24;

Незалежности — 1–14;

Перемогы — 1, 3, 5, 7, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 27, 28, 29, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 52, 55, 57, 59, 61, 65, 67, 69, 71, 73, 75, 79, 81, 83, 85, 89, 91, 93, 97, 99;

Полупанова — 4, 10, 12, 14, 16;

Степова — 1, 3, 5, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 23, 24, 24а, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 45а, 47, 48, 49, 51, 53, 54, 55, 56, 57, 59;

Шкильна — 1–12, 15–20, 22–29, 29а, 31, 33–36, 51–56

Энергетики рекомендуют заранее проверять актуальные графики отключения света в Запорожье, планировать свое время с учетом возможных перерывов в электроснабжении.

