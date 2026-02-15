Часть доплат для пенсионеров в Запорожье выросла из-за увеличения размера прожиточного минимума, сообщает Politeka.net.

Указанные выплаты предусмотрены статьей 29 закона "О Государственном бюджете Украины на 2026 год".

Право на получение этой помощи имеют пенсионеры, не осуществляющие трудовую деятельность и постоянно проживающие в зоне безусловного отселения или в зоне гарантированного добровольного переселения. Речь идет о четко определенных территориях на севере Украины, которые были отнесены к таким зонам после аварии на Чернобыльской АЭС. Их статус зависит от уровня радиоактивного загрязнения и удаленности от эпицентра катастрофы, отмечают в Верховной Раде Украины.

В то же время при назначении выплат учитываются важные условия. Если пенсионер выезжает за пределы зоны отселения или устраивается на работу вне этих территорий, начисление доплаты прекращается. Это происходит автоматически – на основании обновления информации в государственных реестрах, без необходимости дополнительного обращения.

Следует также обратить внимание на размер доплаты пенсионерам в Запорожье. Ранее ежемесячная доплата составила 2391 гривну, однако после повышения прожиточного минимума ее размер был пересмотрен. В настоящее время сумма такой помощи составляет 2595 гривен в месяц.

Согласно закону, на такую ​​надбавку имеют право именно граждане, которые проживали или работали на соответствующих территориях по состоянию на 26 апреля 1986 года или до 1 января 1993 года. В то же время у этих лиц должен быть оформлен официально статус пострадавшего в результате аварии на ЧАЭС.

Если же пенсионеры покинули загрязненные зоны, а затем вернулись – они не имеют права на такие выплаты. Также такая помощь не оказывается переехавшим или зарегистрировавшимся на этих территориях уже после аварии.

