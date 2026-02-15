В целом работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбирать между разными уровнями ответственности.

В городе появляется все больше и больше вакансий, где работодатели предлагают стабильные условия и официальное трудоустройство. Актуальные предложения регулярно публикуют на платформе work.ua , позволяющей быстро подбирать работу с разным графиком и нагрузкой для людей постарше.

Сеть автозаправочных комплексов OKKO открыла набор продавцов-кассиров с месячной оплатой около 22 тысяч гривен. Работники получают официальное оформление, ежегодный отпуск продолжительностью 24 дня, оплачиваемые больничные и своевременные выплаты. Дополнительно предусмотрено медицинское страхование, включающее в себя амбулаторное лечение, обследование и плановые осмотры.

Сервисный центр бытовой техники «Молько» ищет менеджера по зарплате от 20 до 26 тысяч гривен. Обязанности включают приём, выдачу и доставку оборудования, а также работу в учетной системе 1С. Пятидневный график длится с 9:00 до 17:00, с дежурством в субботу до 15:00. Новичков обеспечивают обучением и полностью оборудованным рабочим местом.

В легкой промышленности ООО «МИК» приглашает портных в экспериментальный цех с оплатой 35–40 тысяч гривен. Работники шьют спецодежду, военную форму и текстильные изделия по готовым лекалам. От кандидатов ждут внимательность и практические навыки; собеседования проходят на Северном шоссе, 69

В целом, работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбирать между разными уровнями ответственности, сочетать занятость с личными делами и поддерживать активный ритм жизни.

