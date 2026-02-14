Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье обеспечивает временное убежище для украинцев в городе и окрестностях на период войны.

Бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье сейчас доступно более чем на тысячи койко-мест в разных заведениях города, сообщает Politeka.

Как проинформировали в Фейсбуке, местные модульные городки, шелтеры «Запорожремсервиса», общежития и благотворительные шелтеры принимают людей разных возрастов.

Чтобы попасть к месту временного проживания, переселенцам советуют заранее уточнить наличие свободных мест, обратившись за телефонами:

0617644265 в департамент социальной защиты ЗОДА, 0800331630 на горячую линию транзитного центра или 0953372260 в координатор Ассоциации шелтеров Николая Городенского.

Чтобы оформить проживание в бесплатном жилье для ВПЛ в Запорожье, нужно предоставить паспорт и ИНН, справку переселенца, документы о льготах, если они есть, и документы всех членов семьи.

После этого переселенцы прибывают в избранное МТП и заключают договор на шесть месяцев с возможностью продления. Документы можно подать в течение тридцати дней после внушения, а для удобства доступен сервис «Действие».

Во всех заведениях созданы удобные условия для временного пребывания. Горячее питание, питьевая вода и базовые удобства позволяют переселенцам чувствовать себя безопасно.

Волонтеры и благотворительные организации помогают поддерживать порядок и ухаживать за жителями, в частности, для пожилых людей или нуждающихся в диетическом питании.

Организаторы подчеркивают, что бесплатное жилье для ВПЛ в Запорожье позволяет украинцам найти безопасное убежище без финансовой нагрузки, а также поддерживает стабильность в городе, где постоянно прибывают новые убегающие от войны жители.

