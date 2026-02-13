В целом работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбирать между разными уровнями ответственности.

Работа для пенсионеров в Запорожье доступна в нескольких областях, где работодатели предлагают стабильные условия и официальное оформление, сообщает Politeka.

Актуальные вакансии регулярно появляются на платформе work.ua , где собраны предложения с разным графиком и погрузкой для людей постарше.

В частности, сеть автозаправочных комплексов OKKO объявила набор продавцов-кассиров. Месячная оплата составляет около 22 тысяч гривен. Компания гарантирует официальное трудоустройство, своевременные выплаты, ежегодный отпуск продолжительностью 24 дня и оплачиваемые больничные. Дополнительно предусмотрено медицинское страхование, охватывающее амбулаторное лечение, обследование и плановые осмотры.

Еще одно предложение поступило от сервисного центра бытовой техники «Молько». Предприятие ищет менеджера с доходом от 20 до 26 тысяч гривен. Среди задач – прием, выдача и доставка оборудования, а также работа в учетной системе 1С. Пятидневный график длится с 9:00 до 17:00, с дежурством в субботу до 15:00. Новичкам обеспечивают обучение и полностью обустроенное рабочее место.

Отдельным направлением остается легкая индустрия. ООО «МИК» приглашает портных в экспериментальный цех с оплатой 35–40 тысяч гривен. Обязанности включают пошив спецодежды, военной формы и текстильных изделий по готовым лекалам. От кандидатов ждут внимательность и практические навыки, собеседования проходят на Северном шоссе, 69.

В целом работа для пенсионеров в Запорожье позволяет выбирать между разными уровнями ответственности и совмещать занятость с личными делами, сохраняя активный ритм жизни.

