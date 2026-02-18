Денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области позволяет своевременно выявлять риски.

Денежная помощь на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области вступило в силу в начале 2026 года, сообщает Politeka.

Программа финансирует базовые медицинские обследования для жителей региона от 40 лет и направлена ​​на раннее выявление сердечно-сосудистых заболеваний, диабета второго типа и психических нарушений.

О старте инициативы объявила премьер Юлия Свириденко. Она реализуется в рамках государственного проекта «Скрининг здоровья 40+» и призвана обеспечить своевременную диагностику и предотвратить осложнения.

С 1 января участники могут пройти проверку сердца, измерить уровень глюкозы и оценить психическое состояние. Персональные сообщения поступают через приложение "Дія" на 30-й день после дня рождения. После подтверждения средства в размере 2000 гривен зачисляются на специальный счет и используются исключительно для скрининга.

Для граждан без цифровых сервисов предусмотрено альтернативное оформление через банки или центры предоставления административных услуг. Обследование проводятся государственными, коммунальными и частными медицинскими учреждениями, отвечающими стандартам Минздрава и НСЗУ. Перечень учреждений будет обнародован в ближайшее время.

Специалисты подчеркивают, что денежное пособие на проверку здоровья для пенсионеров в Харьковской области позволяет своевременно выявлять риски, повышает эффективность профилактики и способствует активности старшего поколения.

На реализацию программы в 2026 году предусмотрено 10 млрд. грн. Министерство здравоохранения вместе с НСЗУ координирует работу, чтобы все желающие могли получить услуги без задержек.

Жители призывают планировать визиты заранее и следить за обновлениями, чтобы максимально эффективно воспользоваться государственной поддержкой.

Ежедневное информирование помогает пожилым людям своевременно получить средства и пройти обследование без очередей и излишнего ожидания.

