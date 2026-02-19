Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области позволяет поддерживать стабильное водоснабжение и обеспечивать бесперебойную работу инженерных сетей.

В Бориславе вступило в силу повышение тарифов на коммунальные услуги в Львовской области, сообщает Politeka.

Информацию об этом предоставляет Бориславский городской совет.

Решение касается водоснабжения и водоотвода в коммунальном предприятии «Вододар» и вступает в силу 1 марта 2026 года.

Экономически обоснованный тариф составил почти 97,92 грн за кубометр. Однако частичная компенсация из бюджета общины позволит жителям платить меньше — 75,67 грн. за кубометр, что увеличивает платеж на 12,55 грн. вместо полных 34,80 грн.

Мэр Игорь Яворский подчеркнул, что изменения необходимы для стабильной работы предприятия и поддержки населения. Он отметил, что Борислав не входит в лидеры по стоимости услуг в регионе: среди 35 водоканалов община занимает 24-е место за водоснабжение и 32-е за водоотвод.

В мэрии добавляют, что новые ставки учитывают экономические факторы – рост цен на электроэнергию, повышение прожиточного минимума и удорожание очистки стоков. Компенсационный механизм частично уменьшает финансовую нагрузку и делает воду более доступной, чем во многих соседних общинах.

Специалисты советуют жителям следить за официальными сообщениями коммунального предприятия, чтобы своевременно оплачивать счета и пользоваться льготами, предоставляемыми за счет бюджета общества. Повышение тарифов на коммунальные услуги во Львовской области позволяет поддерживать стабильное водоснабжение и обеспечивать бесперебойную работу инженерных сетей.

Жителям советуют планировать расходы по коммунальным услугам и учитывать новые тарифы при формировании семейного бюджета.

