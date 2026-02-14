Дефицит продуктов в Николаеве становится ощутимее из-за резкого сокращения запасов ржи на внутреннем рынке, сообщает Politeka.

Нехватка сырья уже влияет на сегмент хлебобулочных изделий. В торговых точках фиксируют постепенный рост стоимости.

Директор Союза «Мукомелелы Украины» Родион Рыбчинский сообщает: в 2025–2026 годах значительная часть предприятий будет вынуждена закупать зерно за границей из-за почти полного отсутствия внутренних резервов. Уже сейчас на рынке появляется ржаная мука из Польши и Балтии, что повышает затраты производителей.

Аграрии сокращают посевы из-за более низкой урожайности — около 40 центнеров с гектара против 60 у пшеницы. Хозяйства переориентируются на более рентабельные культуры. Дополнительные трудности создало прекращение поставок из Беларуси, ранее частично покрывавших импорт, а также усложненная логистика.

Цена тонны ржи выросла с 6-7 тысяч гривен в прошлом году до 12-14 тысяч в мае 2025 года. Мука подорожала с 10 до 18–20 тысяч гривен. По оценкам участников отрасли, хлеб может стоить 40-50 гривен в единицу. Некоторые производители рассматривают возможность временной приостановки работы из-за снижения доходности.

Специалисты отмечают, что дефицит продуктов в Николаеве касается, прежде всего, ржаного направления, в то время как другие позиции остаются доступными для потребителей.

Горожанам советуют внимательно следить за рыночными изменениями, планировать закупки раньше времени и избегать ажиотажа. Умеренное формирование запасов поможет удержать расходы под контролем и сохранить стабильность семейного бюджета.

